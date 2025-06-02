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После "Паутины". Зеленский намекнул на новые меры из-за наглости РФ на переговорах

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина после операции "Паутина" может задействовать против России новые меры. Российская делегация остается наглой на переговорах.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что российская делегация во время сегодняшних переговоров в Стамбуле вела себя "немного спокойнее", чем на прошлой встрече. Но наглость россиян никуда не делась. 

"Наглые люди вели себя немного скромнее. Ну посмотрим, может надо еще пару каких-то мер и уже будут все вести себя, попытаются вести себя как люди", - добавил он. 

Операция "Паутина"

Напомним, украинские дроны вчера, 1 июня, атаковали несколько российских аэродромов, где базировались стратегические истребители, которые запускают по Украине ракеты.

Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что в результате такой атаки удалось поразить 41 вражеский самолет.

Такую операцию Украина готовила полтора года. Дроны запускали прямо с территории России.

Детальнее о "Паутине" - в материале РБК-Украина.

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