После "Паутины". Зеленский намекнул на новые меры из-за наглости РФ на переговорах

Украина после операции "Паутина" может задействовать против России новые меры. Российская делегация остается наглой на переговорах.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
Глава государства отметил, что российская делегация во время сегодняшних переговоров в Стамбуле вела себя "немного спокойнее", чем на прошлой встрече. Но наглость россиян никуда не делась.
"Наглые люди вели себя немного скромнее. Ну посмотрим, может надо еще пару каких-то мер и уже будут все вести себя, попытаются вести себя как люди", - добавил он.
Напомним, украинские дроны вчера, 1 июня, атаковали несколько российских аэродромов, где базировались стратегические истребители, которые запускают по Украине ракеты.
Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что в результате такой атаки удалось поразить 41 вражеский самолет.
Такую операцию Украина готовила полтора года. Дроны запускали прямо с территории России.
Детальнее о "Паутине" - в материале РБК-Украина.
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