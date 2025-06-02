Після "Павутини". Зеленський натякнув на нові заходи через нахабство РФ на переговорах

Глава держави зазначив, що російська делегація під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі поводилася "трохи спокійніше", ніж на минулій зустрічі. Але нахабство росіян нікуди не поділося.

"Нахабні люди поводилися трохи скромніше. Ну подивимося, може треба ще кілька якихось заходів і вже будуть усі поводитися, спробують поводитися як люди", - додав він.