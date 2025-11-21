После ночных атак РФ есть обесточивание в двух областях, - Укрэнерго

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики в нескольких областях. Из-за вражеских ударов остаются обесточены потребители в двух областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрэнерго".
"Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, в результате чего есть обесточенные потребители в Харьковской и Днепропетровской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяют условия безопасности", - отметили в "Укрэнерго".
Сообщается, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления. Сейчас действуют графики почасовых отключений - объемом от 2 до 4 очередей.
Также во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.
Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 21 ноября, по состоянию на 8:00, оно было на 2,1% выше, чем в это же время прошлого дня - в четверг.
Вчера, 20 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на 3,3% ниже, чем максимум предыдущего дня - в среду, 19 ноября. Причина - больший объем применения мер ограничения.
"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период наименьшей нагрузки на энергосистему - после 22:00", - добавили в "Укрэнерго".
Кроме того, из-за сложных погодных условий по состоянию на утро полностью или частично были обесточены 17 населенных пунктов в Николаевской области. Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы. Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.
Напомним, вчера, 20 ноября, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины.
В Украине сегодня, 21 ноября, для бытовых потребителей продолжат действовать графики отключений света: графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей и графики ограничений мощности для промышленных потребителей.
Также ранее в "Укрэнерго" заявили, что сейчас ухудшение ситуации в энергосистеме и увеличение отключений света из-за сильных морозов не прогнозируется. Однако в связи с вражескими атаками стоит готовиться к различным вариантам.
Кроме того, как сообщили в МАГАТЭ, после российского обстрела 19 ноября три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить свою мощность.