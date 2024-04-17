После нападения на Израиль. В G7 хотят ввести санкции против авиакомпании Ирана, - Bloomberg

Издание указывает, что этот шаг приведет к дальнейшему ограничению полетов иранской компании в Европу.

По информации Bloomberg, санкции станут частью наказания, которое призвано еще больше изолировать Иран после его нападения на Израиль с использованием беспилотников и ракет.

Однако окончательного решения об ограничениях против Ирана не принято, поскольку ранее эта мера рассматривалась на случай предоставления Тегераном ракет для Москвы.

Санкции могут не оказывать должного влияния на Тегеран

Bloomberg пишет, что любые новые санкции в отношении Ирана могут иметь ограниченное влияние, поскольку Iran Air, КСИР и иранские производители дронов уже находятся под ограничениями.

Однако эти санкции не смогли лишить Иран возможности финансировать производство тех типов оружия, которые использовались во время обстрела Израиля.

"Несмотря на это, страны-союзники полны решимости выразить свое осуждение нападения Ирана, которое впервые было направлено непосредственно против Израиля", - пишет издание.