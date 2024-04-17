После нападения на Израиль. В G7 хотят ввести санкции против авиакомпании Ирана, - Bloomberg

Некоторые члены "Большой семерки" рассматривают вариант введения санкций в отношении госкомпании Iran Air. Это связано с недавним нападением Ирана на Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание указывает, что этот шаг приведет к дальнейшему ограничению полетов иранской компании в Европу.
По информации Bloomberg, санкции станут частью наказания, которое призвано еще больше изолировать Иран после его нападения на Израиль с использованием беспилотников и ракет.
Однако окончательного решения об ограничениях против Ирана не принято, поскольку ранее эта мера рассматривалась на случай предоставления Тегераном ракет для Москвы.
Bloomberg пишет, что любые новые санкции в отношении Ирана могут иметь ограниченное влияние, поскольку Iran Air, КСИР и иранские производители дронов уже находятся под ограничениями.
Однако эти санкции не смогли лишить Иран возможности финансировать производство тех типов оружия, которые использовались во время обстрела Израиля.
"Несмотря на это, страны-союзники полны решимости выразить свое осуждение нападения Ирана, которое впервые было направлено непосредственно против Израиля", - пишет издание.
На выходных Иран атаковал Израиль с помощью дронов и ракет. Однако атаку удалось отбить, в этом Израилю помогали США и другие союзники. После этого страны Запада задумались о введении новых санкций против Ирана.
В Белом доме сообщили, что после воздушной атаки Ирана на Израиль США совместно с союзниками разрабатывают новый пакет санкций.
Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что министры иностранных дел стран Европейского союза поддержали расширение санкций против Ирана из-за недавнего удара Израиля.
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