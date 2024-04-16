Страны ЕС поддержали расширение санкций против Ирана, - Боррель

Министры иностранных дел стран Европейского союза поддержали расширение санкций против Ирана за недавний удар по Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По словам Борреля, санкции, которые ЕС ввел против Ирана в 2023 году за поставку России ударных дронов, хотят расширить в два направления.

В частности, страны ЕС хотят предусмотреть ограничения за возможные поставки России ракет, а не только беспилотников.

"Пока нет никаких доказательств, что Иран передавал России ракеты для атак на Украину, но мы можем расширить этот режим, чтобы включить эту возможность", - отметил глава дипломатии ЕС.

Второе направление санкций, как отметил Боррель, связано с поставками иранского оружия силам, которые контролирует Тегеран в Йемене, Ираке и Сирии.

Глава дипломатии ЕС уточнил, что предложение о расширении ограничений проработает Европейская служба внешних дел, а затем инициативу обсудят встрече глав Минобороны стран ЕС 22 апреля.