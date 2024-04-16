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Страны ЕС поддержали расширение санкций против Ирана, - Боррель

Брюссель, Вторник 16 апреля 2024 21:34
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Страны ЕС поддержали расширение санкций против Ирана, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министры иностранных дел стран Европейского союза поддержали расширение санкций против Ирана за недавний удар по Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По словам Борреля, санкции, которые ЕС ввел против Ирана в 2023 году за поставку России ударных дронов, хотят расширить в два направления.

В частности, страны ЕС хотят предусмотреть ограничения за возможные поставки России ракет, а не только беспилотников.

"Пока нет никаких доказательств, что Иран передавал России ракеты для атак на Украину, но мы можем расширить этот режим, чтобы включить эту возможность", - отметил глава дипломатии ЕС.

Второе направление санкций, как отметил Боррель, связано с поставками иранского оружия силам, которые контролирует Тегеран в Йемене, Ираке и Сирии.

Глава дипломатии ЕС уточнил, что предложение о расширении ограничений проработает Европейская служба внешних дел, а затем инициативу обсудят встрече глав Минобороны стран ЕС 22 апреля.

Удар Ирана по Израилю

Напомним, иранские войска нанесли комбинированный удар по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля. Всего они применили более 300 беспилотников и ракет.

После этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац направил 32 странам письма, в которых призвал ввести санкции против Ирана. Также чиновник обратился с просьбой признать Корпус стражей исламской революции террористической группировкой.

Более детально об атаке Ирана - в материале РБК-Украина.

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