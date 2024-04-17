Після нападу на Ізраїль. У G7 хочуть ввести санкції проти авіакомпанії Ірану, - Bloomberg

Видання вказує, що цей крок призведе до подальшого обмеження польотів іранської компанії в Європу.

За інформацією Bloomberg, санкції стануть частиною покарання, яке покликане ще більше ізолювати Іран після його нападу на Ізраїль з використанням безпілотників і ракет.

Однак остаточного рішення про обмеження проти Ірану не ухвалено, оскільки раніше цей захід розглядався на випадок надання Тегераном ракет для Москви.

Санкції можуть не мати належного впливу на Тегеран

Bloomberg пише, що будь-які нові санкції щодо Ірану можуть мати обмежений вплив, оскільки Iran Air, КВІР та іранські виробники дронів уже перебувають під обмеженнями.

Однак ці санкції не змогли позбавити Іран можливості фінансувати виробництво тих типів зброї, які використовувалися під час обстрілу Ізраїлю.

"Не дивлячись на це, країни-союзники сповнені рішучості висловити своє засудження нападу Ірану, який вперше був спрямований безпосередньо проти Ізраїлю", - пише видання.