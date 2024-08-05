После двух больших разгромов. Оккупанты снова провалили штурмы под Курахово (видео)

Украинские десантники сдержали два штурма россиян на Кураховском направлении. Враг понес значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска Украины в Telegram.
Как отметили в ДШВ, первая колонна россиян, в которую вошли один танк и пять боевых бронированных машин (ББМ), наткнулась на мощное сопротивление 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 471 отдельного пехотного батальона.
В результате этого было уничтожено четыре ББМ, а еще одна - подбита. Танковый экипаж сбежал с поля боя.
После этого оккупанты совершили вторую попытку штурма, они задействовали один танк и две бронемашины. После поражения танка две ББМ сбежали.
"32 россиянина уже никогда не узнают задумки этой атаки, еще 26 оккупантов смогут рассказать о впечатлениях от встречи с Таврическими десантниками в госпиталях - они получили ранения различной сложности", - сказано в сообщении ДШВ.
Напомним, ранее россияне на Кураховском направлении провели одни из крупнейших штурмов с начала полномасштабной войны в Украине.
В частности, 24 июля они задействовали для штурма сразу 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом, одну боевую машину поддержки танков "Терминатор", 12 мотоциклов. Их разбили бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
Почти такой же штурм оккупанты провели уже 30 июля. Они задействовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин (ББМ) с пехотой, 10 мотоциклов, один багги. Такое количество техники врагу не помогло - он отступил с потерями.
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