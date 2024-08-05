После двух больших разгромов. Оккупанты снова провалили штурмы под Курахово (видео)

Как отметили в ДШВ, первая колонна россиян, в которую вошли один танк и пять боевых бронированных машин (ББМ), наткнулась на мощное сопротивление 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 471 отдельного пехотного батальона.

В результате этого было уничтожено четыре ББМ, а еще одна - подбита. Танковый экипаж сбежал с поля боя.

После этого оккупанты совершили вторую попытку штурма, они задействовали один танк и две бронемашины. После поражения танка две ББМ сбежали.

"32 россиянина уже никогда не узнают задумки этой атаки, еще 26 оккупантов смогут рассказать о впечатлениях от встречи с Таврическими десантниками в госпиталях - они получили ранения различной сложности", - сказано в сообщении ДШВ.