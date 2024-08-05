Після двох великих розгромів. Окупанти знову провалили штурми під Кураховим (відео)

Українські десантники стримали два штурми росіян на Курахівському напрямку. Ворог зазнав значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська України у Telegram.
Як зазначили у ДШВ, перша колона росіян, до якої увійшли один танк та п'ять бойових броньованих машин (ББМ), натрапила на потужний опір 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 471 окремого піхотного батальйону.
Внаслідок цього було знищено чотири ББМ, а ще одну - підбито. Танковий екіпаж втік із поля бою.
Після цього окупанти здійснили другу спробу штурму, вони задіяли один танк та дві бронемашини. Після ураження танка дві ББМ втекли.
"32 росіянина вже ніколи не дізнаються про задуми цієї атаки, ще 26 окупантів зможуть розповісти про враження від зустрічі з Таврійськими десантниками в госпіталях - вони отримали поранення різної складності", - сказано в повідомленні ДШВ.
Нагадаємо, раніше росіяни на Курахівському напрямку провели одні з найбільших штурмів із початку повномасштабної війни в Україні.
Зокрема, 24 липня вони задіяли для штурму одразу 11 танків, 45 бойових броньованих машин із десантом, одну бойову машину підтримки танків "Термінатор", 12 мотоциклів. Їх розбили бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Майже такий самий штурм окупанти провели вже 30 липня. Вони задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин (ББМ) із піхотою, 10 мотоциклів, один багі. Така кількість техніки ворогові не допомогла - він відступив із втратами.
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