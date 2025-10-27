ua en ru
После дождей придет потепление: какой будет погода на этой неделе

Украина, Понедельник 27 октября 2025 07:00
После дождей придет потепление: какой будет погода на этой неделе Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 27 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 27 октября, в Украине ожидается прохладная и дождливая погода в большинстве регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее прогнозу, циклон принесет осадки в центральные (кроме Винницкой области), южные, восточные области и на Сумщину. Вместе с дождями ожидается усиление юго-восточного ветра.

На западе, севере и в Винницкой области существенных осадков не прогнозируется. Дневная температура составит от +7 до +12 градусов, в южных и юго-восточных регионах - до +16 градусов.

В Киеве понедельник пройдет без осадков, температура днем поднимется от +8 до +10 градусов.

Синоптик отмечает, что первая половина новой недели будет оставаться прохладной с периодическими дождями, поэтому дополнительный обогрев в домах будет уместным. В то же время с четверга-пятницы в Украине ожидается потепление и прояснения.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о повышенном уровне опасности из-за сложных погодных условий 25 октября.

Перед этим, 24-25 октября, в Украину пришел циклон из района Северного моря, который вызвал осадки почти по всей территории страны.

А сегодня в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, местами - осадки в виде дождя, а в Карпатах - дождь со снегом.

