Главная » Новости » Война в Украине

После блэкаутов в Украине резко подняли цены на зарядные станции: вмешалась налоговая

Украина, Суббота 11 октября 2025 16:14
После блэкаутов в Украине резко подняли цены на зарядные станции: вмешалась налоговая Фото: в Украине резко подняли цены на зарядные станции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После массированных атак России на энергетическую инфраструктуру украинцы массово скупают генераторы, зарядные станции и павербанки. Из-за повышенного спроса цены на технику для резервного питания резко выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы ГНС Леси Карнаух.

"В то время, как люди сидели без электричества и воды по 12-18 часов, а энергетики делают все, чтобы вернуть свет в наши дома, некоторые решили подзаработать. Мы уже фиксируем факты стремительного повышения цен на устройства резервного питания - в некоторых случаях в течение последней недели до 30%", - написала и.о. председателя ГНС.

Она напомнила, что на днях встречалась с представителями крупных сетей, работающих на рынке электроники и техники.

Карнаух подчеркнула, что несмотря на разговоры о равных и честных правилах игры, о прозрачности в бизнесе и ответственности перед обществом, во время отключений света в пятницу "достойно их пройти хватает сил и совести не всем".

По ее словам, в основном цены подняли оптовики, которые реагировали на рост спроса со стороны розничной торговли.

"Желание заработать - логично, но не воспользоваться ситуацией и искусственно поднимать цены. Например, одна из сетей в течение двух часов повысила цену на одну и ту же зарядную станцию более чем на 2 тысячи гривен", - отметила руководительница ГНС.

Она добавила, что это происходит из-за понимания, что в критической ситуации люди вынуждены будут переплачивать.

Налоговая фиксирует "серые" продажи

Карнаух отметила, что налоговая фиксирует случаи "серых" продаж и будет реагировать должным образом.

В рамках контроля за кассовой дисциплиной ГНС будет обращать внимание на правильность установления цены на товар для корректного определения размера и полноты будущих налоговых платежей.

"Очень рассчитываю, что искусственный скачок цен - временный. Потому что, прежде всего, должны руководствоваться взаимоуважением и поддержкой друг друга. И честно работать по единым правилам для всех" - подытожила и. о. председателя ГНС.

Заметим, что вчера, 10 октября, часть Украины включая столицу погрузилась в блэкаут. Это произошло после российского обстрела по объектам энергетики.

Из-за повреждения инфраструктуры в нескольких регионах уже действуют аварийные графики отключений света, чтобы сохранить работу энергосистемы и гарантировать безопасность людей.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Как и ожидалось, спрос на зарядные станции, обогреватели и повербанки активно вырос.

РБК-Украина писало, как изменились цены на приборы, которые помогут пережить зиму, насколько они подорожают и стоит ли их покупать сейчас.

Война России против Украины Оккупанты Блэкаут
