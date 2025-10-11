После блэкаутов в Украине резко подняли цены на зарядные станции: вмешалась налоговая

После массированных атак России на энергетическую инфраструктуру украинцы массово скупают генераторы, зарядные станции и павербанки. Из-за повышенного спроса цены на технику для резервного питания резко выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы ГНС Леси Карнаух.

"В то время, как люди сидели без электричества и воды по 12-18 часов, а энергетики делают все, чтобы вернуть свет в наши дома, некоторые решили подзаработать. Мы уже фиксируем факты стремительного повышения цен на устройства резервного питания - в некоторых случаях в течение последней недели до 30%", - написала и.о. председателя ГНС.

Она напомнила, что на днях встречалась с представителями крупных сетей, работающих на рынке электроники и техники.

Карнаух подчеркнула, что несмотря на разговоры о равных и честных правилах игры, о прозрачности в бизнесе и ответственности перед обществом, во время отключений света в пятницу "достойно их пройти хватает сил и совести не всем".

По ее словам, в основном цены подняли оптовики, которые реагировали на рост спроса со стороны розничной торговли.

"Желание заработать - логично, но не воспользоваться ситуацией и искусственно поднимать цены. Например, одна из сетей в течение двух часов повысила цену на одну и ту же зарядную станцию более чем на 2 тысячи гривен", - отметила руководительница ГНС.

Она добавила, что это происходит из-за понимания, что в критической ситуации люди вынуждены будут переплачивать.

Налоговая фиксирует "серые" продажи

Карнаух отметила, что налоговая фиксирует случаи "серых" продаж и будет реагировать должным образом.

В рамках контроля за кассовой дисциплиной ГНС будет обращать внимание на правильность установления цены на товар для корректного определения размера и полноты будущих налоговых платежей.

"Очень рассчитываю, что искусственный скачок цен - временный. Потому что, прежде всего, должны руководствоваться взаимоуважением и поддержкой друг друга. И честно работать по единым правилам для всех" - подытожила и. о. председателя ГНС.