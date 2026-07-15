После Азовского моря украинские дроны взялись за Черное: подбиты 20 судов РФ

Украинские силы беспилотных систем расширили географию ударов по вражескому флоту - после Азовского моря под прицел попали корабли РФ уже в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.
Бровди подвел итоги нового этапа морской операции против флота России. По его словам, предварительный этап в Азовском море уже завершен, а теперь настал черед Черного.
"116 судов теневого флота России в Азовском море - первый раунд морского боя завершено. Теперь море Черное, 20:0 за сегодня: подстрелено 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза, 1 буксир. Официальный отчет позже, заодно с видеопруфами", - написал Бровди.
Через сутки украинские силы поразили:
Напомним, накануне стало известно, сколько вражеских судов Силы беспилотных систем поразили 13 июля.
Тогда бойцы СБС ликвидировали или ранили 311 российских захватчиков, а также поразили 15 вражеских судов .
Как сообщало РБК-Украина, в тот же день украинские военные потопили морским дроном российский пограничный корабль ФСБ "Изумруд" возле Новороссийска.
Это судно в 2018 году участвовало в нападении на корабли ВМС Украины в районе Керченского пролива.