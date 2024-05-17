После атаки украинских дронов НПЗ в Туапсе остановил работу, - Reuters

Атака дронов на НПЗ в Туапсе

Напомним, СБУ и ГУР сегодня ночью, 17 мая, более сотни дронов атаковали цели кафиров в Севастополе, Туапсе и Новороссийске . Речь идет о морском порту, НПЗ, нефтяном терминале и электроподстанции.

В частности, СБУ поразила дронами Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. Однако после новых взрывов придется начинать ремонт заново.

Аналитики утверждают, что удар по НПЗ в Туапсе был показательным и указывает на отсутствие ПВО у россиян .

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