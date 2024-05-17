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После атаки украинских дронов НПЗ в Туапсе остановил работу, - Reuters

Фото: НПЗ в Туапсе атаковали украинские дроны (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ночной атаки украинских дронов по НПЗ в российском Туапсе 17 мая повреждена установка по производству сжиженного нефтяного газа. Из-за этого завод приостановил свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На горение СУГ указывает отсутствие черного дыма во время пожара", - пояснил источник Reuters.

По его словам, с технической точки зрения есть возможность обойти установку сжиженного газа и перезапустить НПЗ в ближайшее время.

"Секцию СУГ можно обойти и возобновить первичную переработку. Часть газа оставить в нефти до предельного уровня давления насыщенного пара, а другую часть пустить на собственные нужды - на заводские печи", - добавил собеседник агентства.

 

Атака дронов на НПЗ в Туапсе

Напомним, СБУ и ГУР сегодня ночью, 17 мая, более сотни дронов атаковали цели кафиров в Севастополе, Туапсе и Новороссийске . Речь идет о морском порту, НПЗ, нефтяном терминале и электроподстанции.

В частности, СБУ поразила дронами Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. Однако после новых взрывов придется начинать ремонт заново.

Аналитики утверждают, что удар по НПЗ в Туапсе был показательным и указывает на отсутствие ПВО у россиян .

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