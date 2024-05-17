Показательная атака дронов по Туапсе: аналитики рассказали, в чем уникальность ударов
Сегодня ГУР совместно с СБУ нанесли ряд ударов дронами по стратегическим объектам в РФ. Аналитики утверждают, что удар по НПЗ в Туапсе был показательным и указывает на отсутствие ПВО у оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
Как сообщалось ранее, украинские спецслужбы нанесли удары по ряду объектов в России. В частности, беспилотниками "Февраль" был повторно поражен нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
Как отмечают аналитики, на видео с места событий можно услышать, как атаку дронов по этому важному объекту с паспортным объемом переработки в 9 млн тонн нефти в год (занимает 12 место по мощности в РФ), пытаются отбить из ружья, чьи единичные выстрелы можно услышать.
"То есть этот объект, а вместе с ним и город вообще не прикрыт средствами ПВО", - говорится в сообщении.
Видео показывает украинский UAV нападение на Russia's Tuapse масло рефинера в Краснодар Край. https://t.co/j43TTvys9G https://t.co/ao0466GDBx https://t.co/TmuQMXpLjb https://t.co/ucgRrM4aKU https://t.co/mGcIP93ORA pic.twitter.com /RwClIB02Ew — Rob Lee (@RALee85) May 17, 2024
Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах РФ, в том числе в Новороссийске.
"На части видео из Новороссийска также не замечена работа систем ПВО и дроны спокойно поражают свои цели. Лишь на нескольких слышно и видно, как эти дроны безрезультатно пытаются сбить с пулеметов и другого стрелкового вооружения", - отмечают аналитики.
Hard to keep abreast в Новороссийске, но 34 explosions reported.
2 oil depots and 2 terminals attacked.
1)Novorossiysk oil terminal
2)Importpicheprom oil terminal
Depots at
1)Газпром в Кирилловке
2)Транснефть в Грузовой Балке
Оливные рефинеры в Taupse of course. pic.twitter.com/BtUnf6LTE5 — Muzzleflash (@RcMuzzleflash) May 17, 2024
Также речь идет и Севастополе с его портом, который является базой Черноморского флота РФ, который должен быть прикрыт мощными средствами противовоздушной обороны.
"Но все что есть - это стрелковое вооружение, прямо говорящее об общей пустоте в средствах ПВО в тыловых районах РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью более сотни дронов СБУ и ГУР атаковали цели кафиров в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. Речь идет о морском порту, НПЗ, нефтяном терминале и электроподстанции.
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