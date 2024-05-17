Після атаки українських дронів НПЗ у Туапсе зупинив роботу, - Reuters

Атака дронів на НПЗ у Туапсе

Нагадаємо, СБУ та ГУР сьогодні вночі, 17 травня, понад сотнею дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Йдеться про морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанцію.

Зокрема, СБУ вразила дронами Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Втім, після нових вибухів доведеться починати ремонт заново.

Аналітики стверджують, що удар по НПЗ у Туапсе був показовим та вказує на відсутність ППО в росіян.

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