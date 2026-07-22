После 40-летнего перерыва Трамп разрешил полеты в Ливан

Президент США Дональд Трамп призвал американские авиакомпании возобновить прямое сообщение с Ливаном. Это произошло впервые после сорокалетней паузы в прямых авиационных отношениях между двумя странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Дональд Трамп объявил о своем решении после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном. Лидеры продемонстрировали единство, несмотря на сложную ситуацию в регионе. Израиль ведет борьбу с радикальными группировками на Ближнем Востоке.
Глава Белого дома опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, в котором высоко оценил усилия Ауна. Трамп официально поручил своей администрации открыть небо для самолетов.
"Я поручаю разрешить всем авиакомпаниям США совершать прямые рейсы в Ливан. Американцы должны легко посещать эту прекрасную землю", - написал президент.
Авиасообщение между странами фактически остановилось в 1985 году. Тогда администрация Рональда Рейгана ввела жесткие ограничения после захвата самолета компании TWA.
Террористы захватили рейс 847 после вылета из Афин и заставили пассажирский Boeing 727 приземлиться в Бейруте. Пассажиры находились в заложниках более двух недель, а во время теракта погиб военнослужащий ВМС США. Это событие на десятилетие разорвало прямые авиационные связи.
Разрешение президента не означает мгновенный старт полетов, ведь существует много препятствий. Государственный департамент США по-прежнему держит Ливан в «красной зоне» (четвертый уровень опасности).
Официальный Вашингтон настоятельно рекомендует гражданам не путешествовать в эту страну. Следовательно, авиакомпаниям придется самостоятельно оценивать риски.
Ливан вряд ли станет массовым направлением для обычных туристов. Однако в США живет огромная ливанская община, которая может обеспечить стабильный спрос.
По данным переписи 2020 года, в Штатах проживает около 686 000 американцев ливанского происхождения. Некоторые эксперты называют цифру более 1 миллиона человек.
Экспатрианты часто летают на родину навещать родственников, особенно летом. В 2022 году более 60% всех посетителей Ливана составили именно лица с двойным гражданством.