Після 40-річної перерви Трамп дозволив польоти до Лівану

Дональд Трамп оголосив про своє рішення після зустрічі з президентом Лівану Джозефом Ауном. Лідери продемонстрували єдність попри складну ситуацію в регіоні. Наразі Ізраїль веде боротьбу з радикальними угрупованнями на Близькому Сході.

Голова Білого дому опублікував допис у соцмережі Truth Social, в якому високо оцінив зусилля Ауна. Трамп офіційно доручив своїй адміністрації відкрити небо для літаків.

"Я доручаю дозволити всім авіакомпаніям США здійснювати прямі рейси до Лівану. Американці мають легко відвідувати цю прекрасну землю", - написав президент.

Заява Трампа про відновлення рейсів до Лівану (Скриншот)

Трагедія 1980-х та причини заборони

Авіасполучення між країнами фактично зупинилося у 1985 році. Тоді адміністрація Рональда Рейгана запровадила суворі обмеження після захоплення літака компанії TWA.

Терористи захопили рейс 847 після вильоту з Афін і змусили пасажирський Boeing 727 приземлитися у Бейруті. Пасажири перебували в заручниках понад два тижні, а під час теракту загинув військовослужбовець ВМС США. Ця подія на десятиліття розірвала прямі авіаційні зв'язки.

Попри дозвіл, поновити рейси непросто

Дозвіл президента не означає миттєвий старт польотів, адже існує багато перешкод. Державний департамент США досі тримає Ліван у «червоній зоні» (четвертий рівень небезпеки).

Офіційний Вашингтон наполегливо радить громадянам не подорожувати до цієї країни. Отже, авіакомпаніям доведеться самостійно оцінювати ризики.

Ліван навряд чи стане масовим напрямком для звичайних туристів. Проте в США живе величезна ліванська громада, яка може забезпечити стабільний попит.

За даними перепису 2020 року, у Штатах мешкає майже 686 000 американців ліванського походження. Деякі експерти називають цифру понад 1 мільйон людей.

Експатріанти часто літають на батьківщину відвідувати родичів, особливо влітку. У 2022 році понад 60% усіх відвідувачів Лівану склали саме особи з подвійним громадянством.