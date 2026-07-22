После 40-летнего перерыва Трамп разрешил полеты в Ливан

Президент США Дональд Трамп призвал американские авиакомпании возобновить прямое сообщение с Ливаном. Это произошло впервые после сорокалетней паузы в прямых авиационных отношениях между двумя странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Дональд Трамп объявил о своем решении после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном. Лидеры продемонстрировали единство, несмотря на сложную ситуацию в регионе. Израиль ведет борьбу с радикальными группировками на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, в котором высоко оценил усилия Ауна. Трамп официально поручил своей администрации открыть небо для самолетов.

"Я поручаю разрешить всем авиакомпаниям США совершать прямые рейсы в Ливан. Американцы должны легко посещать эту прекрасную землю", - написал президент.

Заявление Трампа о возобновлении рейсов в Ливан (Скриншот)

Трагедия 1980-х и причины запрета

Авиасообщение между странами фактически остановилось в 1985 году. Тогда администрация Рональда Рейгана ввела жесткие ограничения после захвата самолета компании TWA.

Террористы захватили рейс 847 после вылета из Афин и заставили пассажирский Boeing 727 приземлиться в Бейруте. Пассажиры находились в заложниках более двух недель, а во время теракта погиб военнослужащий ВМС США. Это событие на десятилетие разорвало прямые авиационные связи.

Несмотря на разрешение, возобновить рейсы непросто

Разрешение президента не означает мгновенный старт полетов, ведь существует много препятствий. Государственный департамент США по-прежнему держит Ливан в «красной зоне» (четвертый уровень опасности).

Официальный Вашингтон настоятельно рекомендует гражданам не путешествовать в эту страну. Следовательно, авиакомпаниям придется самостоятельно оценивать риски.

Ливан вряд ли станет массовым направлением для обычных туристов. Однако в США живет огромная ливанская община, которая может обеспечить стабильный спрос.

По данным переписи 2020 года, в Штатах проживает около 686 000 американцев ливанского происхождения. Некоторые эксперты называют цифру более 1 миллиона человек.

Экспатрианты часто летают на родину навещать родственников, особенно летом. В 2022 году более 60% всех посетителей Ливана составили именно лица с двойным гражданством.