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После 24 февраля расходы на оборону выросли в 6 раз, - Минфин

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Киев, Среда 28 декабря 2022 09:42
После 24 февраля расходы на оборону выросли в 6 раз, - Минфин Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Расходы на оборону и безопасность, в том числе зарплаты военным, с начала полномасштабного вторжения РФ выросли в 6 раз.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"У нас есть стабильные расходы - образование, социальная защита, здравоохранение и другие. А военный бюджет вырос в 6 раз, сейчас это 31,7% ВВП, почти половина бюджета идет на сектор безопасности и обороны", - отметил министр.

Вместе с тем, по его словам, говоря об экономии бюджетных средств, не следует особо рассчитывать на оптимизацию министерств и сокращение аппарата чиновников.

"Во-первых, это будут большие расходы в случае массового сокращения чиновников. Во-вторых, качественных кадров в системе не так уж много, их важно сохранить, поэтому любые изменения не должны привести к потере управляемости системы государственной власти", - сказал министр.

Напомним, как ранее заявили в правительстве, приоритетом принятого государственного бюджета на 2023 год является обеспечение победы Украины в войне, поэтому общий ресурс на национальную безопасность и оборону составляет на следующий год более 1 трлн грн.

По данным Государственной казначейской службы, в сентябре 2022 года на сектор безопасности и обороны направлена половина расходов из государственного бюджета.

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