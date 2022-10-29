Госбюджет Украины: на безопасность и оборону идет половина расходов
Фото: каждая вторая гривна идет на оборону (Getty Images)
Данные Государственной казначейской службы свидетельствуют, что в сентябре 2022 года на сектор безопасности и обороны направлена половина расходов из государственного бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.
Депутат обнародовал следующие данные о расходах в сентябре:
- Оборона и безопасность - 50,5%
- Социальное обеспечение - 17%
- Образование - 10,3%
- Общегосударственные функции - 8,6%
- Здравоохранение - 7,4%
- Экономическая деятельность - 3,6%
- ЖКХ - 1,2%
- Культура и спорт - 1,2%
- Экология - 0,2%
Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2022 год. Расходы на сектор безопасности и обороны увеличены еще на 387 млрд гривен.