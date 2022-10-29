ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госбюджет Украины: на безопасность и оборону идет половина расходов

Новина українською →
Украина, Суббота 29 октября 2022 09:53
Госбюджет Украины: на безопасность и оборону идет половина расходов Фото: каждая вторая гривна идет на оборону (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Данные Государственной казначейской службы свидетельствуют, что в сентябре 2022 года на сектор безопасности и обороны направлена половина расходов из государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.

Депутат обнародовал следующие данные о расходах в сентябре:

  • Оборона и безопасность - 50,5%
  • Социальное обеспечение - 17%
  • Образование - 10,3%
  • Общегосударственные функции - 8,6%
  • Здравоохранение - 7,4%
  • Экономическая деятельность - 3,6%
  • ЖКХ - 1,2%
  • Культура и спорт - 1,2%
  • Экология - 0,2%

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2022 год. Расходы на сектор безопасности и обороны увеличены еще на 387 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госбюджет Верховная рада
NEWS
Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб
Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год