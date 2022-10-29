Госбюджет Украины: на безопасность и оборону идет половина расходов

Данные Государственной казначейской службы свидетельствуют, что в сентябре 2022 года на сектор безопасности и обороны направлена половина расходов из государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.

Депутат обнародовал следующие данные о расходах в сентябре: Оборона и безопасность - 50,5%

Социальное обеспечение - 17%

Образование - 10,3%

Общегосударственные функции - 8,6%

Здравоохранение - 7,4%

Экономическая деятельность - 3,6%

ЖКХ - 1,2%

Культура и спорт - 1,2%

Экология - 0,2%