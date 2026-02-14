После +14 в Украине снова резко похолодает: синоптик назвала дату

В ближайшие дни в Украине ожидается резкое изменение погоды. После длительной оттепели в страну придет активный циклон из Европы, который принесет сильные осадки и существенное похолодание арктического происхождения.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Синоптики предупредили об опасности: где в Украине ждать непогоды
В субботу в Украине еще удержится теплая погода. По словам Натальи Диденко, температура будет в пределах от нуля до 4 градусов на подавляющем большинстве территории.
"В Южной части +5...+9 градусов, в Крыму до 10-14 градусов. Осадки в виде дождя пройдут на Юге, на Востоке, местами в центральных областях", - отмечает синоптик.
В воскресенье ситуация начнет кардинально меняться из-за перемещения активного циклона с юго-запада Европы. Это принесет существенное осложнение погодных условий:
"Самая сложная ситуация - вторая половина 15-го февраля и ночь на 16 февраля. Ситуация очень усложнится", - предупреждает Диденко.
Начиная с понедельника, 16 февраля, в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения. Температура воздуха существенно снизится:
Синоптик отмечает особую опасность на дорогах из-за резкого замерзания осадков.
"16, 17 и 18 похолодает, существенно окрепнет гололедица и станет очень скользко. Сейчас оттепель, много луж... и это все начнет замерзать. Поэтому для водителей и пешеходов особый акцент на 16-м феврале", - подчеркивает Диденко.
Читайте также о том, что Укргидрометцентр предоставил краткую климатическую характеристику февраля, а также объяснил, каким может быть последний месяц зимы в целом.
Ранее мы писали о том, как украинцам уберечь здоровье во время морозов, как оказать помощь другим при обморожении и сколько времени можно находиться на улице при низких температурах.