ua en ru
Вт, 07 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

ВСУ взяли в плен более 100 военных РФ из Крыма, - представительство президента

Вторник 07 января 2025 17:02
UA EN RU
ВСУ взяли в плен более 100 военных РФ из Крыма, - представительство президента Фото: ВСУ взяли в плен более 100 военных РФ из Крыма (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В украинский плен попал по меньшей мере 101 российский военный из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства президента Украины в АР Крым.

"Подтверждено взятие в плен по меньшей мере 101 военнослужащего РФ из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, большинство из них, вероятно, являются гражданами Украины.

Также в представительстве президента рассказали, что на войне погибли по меньшей мере 1657 солдат российской армии из подразделений, дислоцированных в оккупированном Крыму. 1107 из них, вероятно, были гражданами Украины.

Однако количество погибших может быть больше, поскольку Россия скрывает реальные потери.

Обмены пленными

Напомним, вчера уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что есть предварительная договоренность с Россией, что обмены пленными в 2025 году должны стать систематическими. Приоритет - возвращение тяжелобольных и тяжелораненых.

Всего за 2024 год Украина провела 11 обменов и освободила 1358 граждан из плена РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Война в Украине
NEWS
Впервые в истории: украинский пилот F-16 установил рекорд по уничтожению ракет за один вылет
Впервые в истории: украинский пилот F-16 установил рекорд по уничтожению ракет за один вылет
DAILY
Ирина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Россией в 2025 году не заработает, но будут сдвиги
Юлия Акимова, Юрий Дощатов Ирина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Россией в 2025 году не заработает, но будут сдвиги