ВСУ взяли в плен более 100 военных РФ из Крыма, - представительство президента

Фото: ВСУ взяли в плен более 100 военных РФ из Крыма (Getty Images)

В украинский плен попал по меньшей мере 101 российский военный из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства президента Украины в АР Крым.

"Подтверждено взятие в плен по меньшей мере 101 военнослужащего РФ из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении. Отмечается, большинство из них, вероятно, являются гражданами Украины. Также в представительстве президента рассказали, что на войне погибли по меньшей мере 1657 солдат российской армии из подразделений, дислоцированных в оккупированном Крыму. 1107 из них, вероятно, были гражданами Украины. Однако количество погибших может быть больше, поскольку Россия скрывает реальные потери.