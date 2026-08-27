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Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходов

11:02 27.08.2026 Чт
4 мин
Где именно спускаться по ступенькам в подземку больше не придется?
aimg Ирина Костенко
Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходов В центре Киева появятся сразу шесть новых наземных переходов (фото иллюстративное: Getty Images)
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В ближайшее время в Киеве кардинально реорганизуют схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади. Спускаться в "Метроград" жителям и гостям столицы больше не придется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Что меняется: вокруг Бессарабской площади в Киеве кардинально реорганизуют движение и обустроят шесть новых наземных переходов, которые будут дублировать подземные (через ТРЦ "Метроград").
  • Где именно: новые безопасные маршруты для пешеходов появятся на бульваре Тараса Шевченко, Бессарабском проезде, улицах Большой Васильковской и Бассейной.
  • Для чего это нужно: переходы сделают полностью безбарьерными, занизив бордюры и оборудовав светофорами, тактильными полосами и звуковым сопровождением для удобства маломобильных граждан.
  • Что еще предусмотрено: проект включает также обновление двух существующих переходов, обустройство смежных велопереездов и создание новой парковочной зоны.

Где именно обустроят новые наземные переходы

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов рассказал, что в ближайшее время в столице кардинально реорганизуют схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади.

Там появятся сразу шесть новых наземных переходов, поэтому людям больше не придется спускаться в ТРЦ "Метроград".

По словам Усова, имеющиеся сейчас подземные переходы продублируют наземными, чтобы создать более удобные и доступные для пешеходов маршруты.

Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходовЭскиз безбарьерного пространства вокруг Бессарабского квартала (инфографика: kyivcity.gov.ua)

"Все подземные пешеходные переходы вокруг Бессарабской площади, которые проходят через ТРЦ "Метроград", продублируют безопасными наземными пешеходными переходами. Работы начнут в ближайшее время", - сообщил он.

Уточняется, что новые переходы пройдут через:

  • бульвар Тараса Шевченко;
  • Бессарабский проезд;
  • улицу Большую Васильковскую;
  • улицу Бассейную.

Для этого уже разработали и утвердили новую схему организации дорожного движения, которую согласовало Управление патрульной полиции в городе Киеве.

Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходовСхема безбарьерного пространства вокруг Бессарабского квартала (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Что предусматривает новая схема организации движения

Новая схема организации дорожного движения предусматривает:

  • создание шести новых наземных переходов (которые будут дублировать подземные);
  • реконструкцию двух уже имеющихся.

На них установят как транспортные, так и пешеходные светофоры.

Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходовНаземный переход на бульваре Тараса Шевченко (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Там также снизят бортовой камень - для удобства людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходовНаземный переход на улице Большая Васильковская (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Для улучшения навигации людей с нарушениями зрения:

  • оборудуют тактильные полосы;
  • установят кнопки вызова звукового сопровождения во время зеленого сигнала светофора для пешеходов.

Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходовНаземный переход "ул. Большая Васильковская - Бессарабский проезд" (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Отдельные изменения предусмотрены на Бессарабском проезде. Там обустроят наземный переход вдоль улицы Бассейной.

Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходовПешеходный переход "ул. Большая Васильковская - Бессарабский проезд" (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Для этого обустроят дополнительный тротуар со стороны "Арена Сити" - для безопасного пешеходного маршрута:

  • от бульвара Леси Украинки;
  • до улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко.

Планируется также перераспределить полосы движения (предусмотрев регулируемый заезд в подземный паркинг).

Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходовНаземный переход "Бессарабский проезд - ул. Бассейная" (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Обновят в рамках проекта (в соответствии с современными стандартами) пешеходный переход между:

  • Бессарабским рынком;
  • улицей Крутой спуск.

Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходовУстаревший переход "ул. Бассейная - Бессарабский рынок" (инфографика: kyivcity.gov.ua)

"Пешеходный переход между улицей Крещатик и Бессарабским рынком уже обеспечивает доступный маршрут для киевлян и гостей столицы", - напомнили в КГГА.

Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходовУстаревший переход "ул. Шота Руставели - ул. Бассейная" (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Сообщается также, что между Бессарабским рынком и "Арена Сити" - обустроят парковку, которая упорядочит парковку транспортных средств и обеспечит места для автомобилей людей с инвалидностью.

Важно, что схемой организации дорожного движения предусмотрены также и велосипедные переезды, смежные с пешеходными переходами:

  • через бульвар Тараса Шевченко;
  • через Бессарабский проезд;
  • через улицы Большую Васильковскую и Бассейную.

Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходовНаземный переход "ул. Бассейная - ул. Шота Руставели" (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Чем и для кого важны такие изменения

В КГГА объяснили, что после реализации такой схемы организации дорожного движения пешеходы смогут пересекать улицы по наземным переходам - без необходимости пользоваться подземными маршрутами со ступеньками.

Это позволит сформировать вокруг Бессарабской площади целостный безбарьерный пешеходный маршрут, удобный для людей:

  • всех возрастов;
  • с разными потребностями.

В заключение в КГГА уточнили, что все опубликованные иллюстрации "носят исключительно визуализационный характер и не отражают утвержденного проектного решения".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева - по улице Большой Васильковской и бульвару Тараса Шевченко - частично ограничивают движение транспорта на две недели.

Кроме того, мы объясняли, где на самом деле должны ездить велосипедисты и о каких правилах забывают.

Читайте также, за какие нарушения ПДД штрафуют пешеходов и как именно.

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