Для пешеходов и велосипедов: в центре Киева появятся шесть новых наземных переходов
В ближайшее время в Киеве кардинально реорганизуют схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади. Спускаться в "Метроград" жителям и гостям столицы больше не придется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Что меняется: вокруг Бессарабской площади в Киеве кардинально реорганизуют движение и обустроят шесть новых наземных переходов, которые будут дублировать подземные (через ТРЦ "Метроград").
- Где именно: новые безопасные маршруты для пешеходов появятся на бульваре Тараса Шевченко, Бессарабском проезде, улицах Большой Васильковской и Бассейной.
- Для чего это нужно: переходы сделают полностью безбарьерными, занизив бордюры и оборудовав светофорами, тактильными полосами и звуковым сопровождением для удобства маломобильных граждан.
- Что еще предусмотрено: проект включает также обновление двух существующих переходов, обустройство смежных велопереездов и создание новой парковочной зоны.
Где именно обустроят новые наземные переходы
Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов рассказал, что в ближайшее время в столице кардинально реорганизуют схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади.
Там появятся сразу шесть новых наземных переходов, поэтому людям больше не придется спускаться в ТРЦ "Метроград".
По словам Усова, имеющиеся сейчас подземные переходы продублируют наземными, чтобы создать более удобные и доступные для пешеходов маршруты.
Эскиз безбарьерного пространства вокруг Бессарабского квартала (инфографика: kyivcity.gov.ua)
"Все подземные пешеходные переходы вокруг Бессарабской площади, которые проходят через ТРЦ "Метроград", продублируют безопасными наземными пешеходными переходами. Работы начнут в ближайшее время", - сообщил он.
Уточняется, что новые переходы пройдут через:
- бульвар Тараса Шевченко;
- Бессарабский проезд;
- улицу Большую Васильковскую;
- улицу Бассейную.
Для этого уже разработали и утвердили новую схему организации дорожного движения, которую согласовало Управление патрульной полиции в городе Киеве.
Схема безбарьерного пространства вокруг Бессарабского квартала (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Что предусматривает новая схема организации движения
Новая схема организации дорожного движения предусматривает:
- создание шести новых наземных переходов (которые будут дублировать подземные);
- реконструкцию двух уже имеющихся.
На них установят как транспортные, так и пешеходные светофоры.
Наземный переход на бульваре Тараса Шевченко (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Там также снизят бортовой камень - для удобства людей с инвалидностью и других маломобильных групп.
Наземный переход на улице Большая Васильковская (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Для улучшения навигации людей с нарушениями зрения:
- оборудуют тактильные полосы;
- установят кнопки вызова звукового сопровождения во время зеленого сигнала светофора для пешеходов.
Наземный переход "ул. Большая Васильковская - Бессарабский проезд" (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Отдельные изменения предусмотрены на Бессарабском проезде. Там обустроят наземный переход вдоль улицы Бассейной.
Пешеходный переход "ул. Большая Васильковская - Бессарабский проезд" (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Для этого обустроят дополнительный тротуар со стороны "Арена Сити" - для безопасного пешеходного маршрута:
- от бульвара Леси Украинки;
- до улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко.
Планируется также перераспределить полосы движения (предусмотрев регулируемый заезд в подземный паркинг).
Наземный переход "Бессарабский проезд - ул. Бассейная" (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Обновят в рамках проекта (в соответствии с современными стандартами) пешеходный переход между:
- Бессарабским рынком;
- улицей Крутой спуск.
Устаревший переход "ул. Бассейная - Бессарабский рынок" (инфографика: kyivcity.gov.ua)
"Пешеходный переход между улицей Крещатик и Бессарабским рынком уже обеспечивает доступный маршрут для киевлян и гостей столицы", - напомнили в КГГА.
Устаревший переход "ул. Шота Руставели - ул. Бассейная" (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Сообщается также, что между Бессарабским рынком и "Арена Сити" - обустроят парковку, которая упорядочит парковку транспортных средств и обеспечит места для автомобилей людей с инвалидностью.
Важно, что схемой организации дорожного движения предусмотрены также и велосипедные переезды, смежные с пешеходными переходами:
- через бульвар Тараса Шевченко;
- через Бессарабский проезд;
- через улицы Большую Васильковскую и Бассейную.
Наземный переход "ул. Бассейная - ул. Шота Руставели" (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Чем и для кого важны такие изменения
В КГГА объяснили, что после реализации такой схемы организации дорожного движения пешеходы смогут пересекать улицы по наземным переходам - без необходимости пользоваться подземными маршрутами со ступеньками.
Это позволит сформировать вокруг Бессарабской площади целостный безбарьерный пешеходный маршрут, удобный для людей:
- всех возрастов;
- с разными потребностями.
В заключение в КГГА уточнили, что все опубликованные иллюстрации "носят исключительно визуализационный характер и не отражают утвержденного проектного решения".
Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева - по улице Большой Васильковской и бульвару Тараса Шевченко - частично ограничивают движение транспорта на две недели.
Кроме того, мы объясняли, где на самом деле должны ездить велосипедисты и о каких правилах забывают.
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