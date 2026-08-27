Для пішоходів і велосипедів: у центрі Києва з'являться шість нових наземних переходів
Найближчим часом у Києві кардинально реорганізують схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Спускатися в "Метроград" мешканцям і гостям столиці більше не доведеться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Що змінюється: навколо Бессарабської площі в Києві кардинально реорганізують рух і облаштують шість нових наземних переходів, які дублюватимуть підземні (через ТРЦ "Метроград").
- Де саме: нові безпечні маршрути для пішоходів з'являться на бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді, вулицях Великій Васильківській та Басейній.
- Для чого це потрібно: переходи зроблять повністю безбар'єрними, занизивши бордюри та обладнавши їх світлофорами, тактильними смугами й звуковим супроводом для зручності маломобільних громадян.
- Що ще передбачено: проєкт включає також оновлення двох наявних переходів, облаштування суміжних велопереїздів та створення нової паркувальної зони.
Де саме облаштують нові наземні переходи
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов розповів, що найближчим часом у столиці кардинально реорганізують схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі.
Там з'являться одразу шість нових наземних переходів, відтак людям більше не доведеться спускатися у ТРЦ "Метроград".
За словами Усова, наявні зараз підземні переходи продублюють наземними, щоб створити більш зручні та доступні для пішоходів маршрути.
Ескіз безбар'єрного простору навколо Бессарабського кварталу (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
"Усі підземні пішохідні переходи навколо Бессарабської площі, які проходять через ТРЦ "Метроград", продублюють безпечними наземними пішохідними переходами. Роботи почнуть найближчим часом", - повідомив він.
Уточнюється, що нові переходи пройдуть через:
- бульвар Тараса Шевченка;
- Бессарабський проїзд;
- вулицю Велику Васильківську;
- вулицю Басейну.
Для цього вже розробили та затвердили нову схему організації дорожнього руху, яку погодило Управління патрульної поліції у місті Києві.
Схема безбар'єрного простору навколо Бессарабського кварталу (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Що передбачає нова схема організації руху
Нова схема організації дорожнього руху передбачає:
- створення шести нових наземних переходів (які дублюватимуть підземні);
- реконструкцію двох вже наявних.
На них встановлять як транспортні, так і пішохідні світлофори.
Наземний перехід на бульварі Тараса Шевченка (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Там також понизять бортовий камінь - для зручності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.
Наземний перехід на вулиці Велика Васильківська (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Для покращення навігації людей із порушеннями зору:
- обладнають тактильні смуги;
- встановять кнопки виклику звукового супроводу під час зеленого сигналу світлофора для пішоходів.
Наземний перехід "вул. Велика Васильківська - Бессарабський проїзд" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Окремі зміни передбачені на Бессарабському проїзді. Там облаштують наземний перехід уздовж вулиці Басейної.
Пішохідний перехід "вул. Велика Васильківська - Бессарабський проїзд" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Для цього влаштують додатковий тротуар з боку "Арена Сіті" - для безпечного пішохідного маршруту:
- від бульвару Лесі Українки;
- до вулиці Хрещатик і бульвару Тараса Шевченка.
Планується також перерозподілити смуги руху (передбачивши регульований заїзд до підземного паркінгу).
Наземний перехід "Бессарабський проїзд - вул. Басейна" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Оновлять у межах проєкту (відповідно до сучасних стандартів) пішохідний перехід між:
- Бессарабським ринком;
- вулицею Крутий узвіз.
Застарілий перехід "вул. Басейна - Бессарабський ринок" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
"Пішохідний перехід між вулицею Хрещатик і Бессарабським ринком уже забезпечує доступний маршрут для киян і гостей столиці", - нагадали у КМДА.
Застарілий перехід "вул. Шота Руставелі - вул. Басейна" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Повідомляється також, що між Бессарабським ринком та "Арена Сіті" - облаштують паркувальну зону, що впорядкує паркування транспортних засобів та забезпечить місця для автомобілей людей з інвалідністю.
Важливо, що схемою організації дорожнього руху передбачені також і велосипедні переїзди, суміжні з пішохідними переходами:
- через бульвар Тараса Шевченка;
- через Бессарабський проїзд;
- через вулиці Велику Васильківську та Басейну.
Наземний перехід "вул. Басейна - вул. Шота Руставелі" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Чим і для кого важливі такі зміни
У КМДА пояснили, що після реалізації такої схеми організації дорожнього руху пішоходи зможуть перетинати вулиці наземними переходами - без необхідності користуватися підземними маршрутами зі сходами.
Це дозволить сформувати навколо Бессарабської площі цілісний безбар'єрний пішохідний маршрут, зручний для людей:
- різного віку;
- з різними потребами.
Насамкінець у КМДА уточнили, що всі опубліковані ілюстрації "мають виключно візуалізаційний характер і не відображають затвердженого проєктного рішення".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва - вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка - частково обмежують рух транспорту на два тижні.
Крім того, ми пояснювали, де насправді мають їздити велосипедисти і про які правила забувають.
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