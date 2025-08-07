Пышный анонсировал изменения в правлении НБУ: будет новый заместитель председателя

В правлении Национального банка в ближайшее время планируются кадровые изменения. Контракт первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой сейчас закончился.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава НБУ Андрей Пышный.
"Есть короткий ответ - да, изменения в правлении планируются", - сказал Пышный, подтвердив, что это уже может произойти в ближайшее время.
"Сейчас первый заместитель Екатерина Рожкова выполняет свои обязанности и находится в должности до момента, пока не будет назначен другой человек. Так выписан закон", - пояснил глава НБУ.
Кроме того, он ожидает доукомплектования Совета Национального банка. Этот процесс должен был завершиться еще в апреле, говорит Пышный. Сейчас свою квоту должен заполнить профильный финансовый комитет Рады.
"Сейчас на уровне комитета Верховной Рады происходит конкурс для того, чтобы они заполнили свою квоту. Мне считается, что это вопрос ближайшего времени. У всех есть понимание, что Совет НБУ должен быть доукомплектован", - сказал глава НБУ.
Он отметил, что сейчас в Совете НБУ есть кворум для принятия решений, а действующие регламенты позволяют обеспечить надлежащие рабочие процессы.
Национальный банк Украины (НБУ) - это центральный банк государства, который отвечает за стабильность гривны и управляет финансовой системой. Он определяет, как должны работать банки, выдает им лицензии, контролирует денежное обращение и кредиты. Также НБУ следит за платежными системами, хранит золотовалютные резервы страны и ежедневно устанавливает официальный курс гривны к другим валютам.
Правление Национального банка Украины (НБУ) возглавляет председатель, сейчас это Андрей Пышный.
По данным сайта Национального банка Украины в состав правления входят также семь заместителей председателя: Екатерина Рожкова (первый заместитель), Юрий Гелетий, Ярослав Матузка, Сергей Николайчук, Дмитрий Олейник и Алексей Шабан.
Недавно Нацбанк ввел новый пакет валютной либерализации для бизнеса. Одним из пунктов является частичное разрешение выводить валюту при условии донатов 50% от суммы на ВСУ.