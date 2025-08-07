Пишний анонсував зміни у правлінні НБУ: буде новий заступник голови

"Є коротка відповідь - так, зміни в правлінні плануються", - сказав Пишний, підтвердивши, що це вже може відбутися найближчим часом.

"Наразі перший заступник Катерина Рожкова виконує свої обов'язки і перебуває на посаді до моменту, поки не буде призначено іншу людину. Так виписаний закон", - пояснив голова НБУ.

Крім того, він очікує доукомплектування Ради Національного банку. Цей процес мав завершитися ще у квітні, каже Пишний. Наразі свою квоту має заповнити профільний фінансовий комітет Ради.

"Зараз на рівні комітету Верховної Ради відбувається конкурс для того, щоб вони заповнили свою квоту. Мені вважається, що це питання найближчого часу. У всіх є розуміння, що Рада НБУ повинна бути доукомплектована", - сказав голова НБУ.

Він зазначив, що наразі у Раді НБУ є кворум для ухвалення рішень, а чинні регламенти дозволяють забезпечити належні робочі процеси.