Пышный анонсировал изменения в правлении НБУ: будет новый заместитель председателя

В правлении Национального банка в ближайшее время планируются кадровые изменения. Контракт первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой сейчас закончился.

"Есть короткий ответ - да, изменения в правлении планируются", - сказал Пышный, подтвердив, что это уже может произойти в ближайшее время.

"Сейчас первый заместитель Екатерина Рожкова выполняет свои обязанности и находится в должности до момента, пока не будет назначен другой человек. Так выписан закон", - пояснил глава НБУ.

Кроме того, он ожидает доукомплектования Совета Национального банка. Этот процесс должен был завершиться еще в апреле, говорит Пышный. Сейчас свою квоту должен заполнить профильный финансовый комитет Рады.

"Сейчас на уровне комитета Верховной Рады происходит конкурс для того, чтобы они заполнили свою квоту. Мне считается, что это вопрос ближайшего времени. У всех есть понимание, что Совет НБУ должен быть доукомплектован", - сказал глава НБУ.

Он отметил, что сейчас в Совете НБУ есть кворум для принятия решений, а действующие регламенты позволяют обеспечить надлежащие рабочие процессы.