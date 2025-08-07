Пишний анонсував зміни у правлінні НБУ: буде новий заступник голови
У правлінні Національного банку найближчим часом плануються кадрові зміни. Контракт першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової наразі закінчився.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова НБУ Андрій Пишний.
"Є коротка відповідь - так, зміни в правлінні плануються", - сказав Пишний, підтвердивши, що це вже може відбутися найближчим часом.
"Наразі перший заступник Катерина Рожкова виконує свої обов'язки і перебуває на посаді до моменту, поки не буде призначено іншу людину. Так виписаний закон", - пояснив голова НБУ.
Крім того, він очікує доукомплектування Ради Національного банку. Цей процес мав завершитися ще у квітні, каже Пишний. Наразі свою квоту має заповнити профільний фінансовий комітет Ради.
"Зараз на рівні комітету Верховної Ради відбувається конкурс для того, щоб вони заповнили свою квоту. Мені вважається, що це питання найближчого часу. У всіх є розуміння, що Рада НБУ повинна бути доукомплектована", - сказав голова НБУ.
Він зазначив, що наразі у Раді НБУ є кворум для ухвалення рішень, а чинні регламенти дозволяють забезпечити належні робочі процеси.
Що таке НБУ
Національний банк України (НБУ) - це центральний банк держави, який відповідає за стабільність гривні та керує фінансовою системою. Він визначає, як мають працювати банки, видає їм ліцензії, контролює грошовий обіг і кредити. Також НБУ стежить за платіжними системами, зберігає золотовалютні резерви країни та щодня встановлює офіційний курс гривні до інших валют.
Правління Національного банку України (НБУ) очолює голова, зараз це Андрій Пишний.
За даними сайту Національного банку України до складу правління входять також сім заступників голови: Катерина Рожкова (перший заступник), Юрій Гелетій, Ярослав Матузка, Сергій Ніколайчук, Дмитро Олійник та Олексій Шабан.
Нещодавно Нацбанк запровадив новий пакет валютної лібералізації для бізнесу. Одним з пунктів є частковий дозвіл виводити валюту за умови донатів 50% від суми на ЗСУ.