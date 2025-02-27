Пошли на сделку. С чем Зеленский едет к Трампу и начнутся ли переговоры с Россией

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"Это уже наихудший дня нас сценарий?" – с этим вопросом РБК-Украина в последние дни обращалось к различным собеседникам в украинской власти и европейских дипломатических кругах. Основания для беспокойства были очевидны: Дональд Трамп ежедневно вербально атаковал Владимира Зеленского, соратники американского президента напрочь отказывались признавать факт российской агрессии против Украины, а в ООН США и РФ впервые за очень долгие годы вообще оказались по одну сторону.

Ответы звучали в диапазоне от "да, это наихудший сценарий" до "нет, еще не наихудший – пока они только говорят, а наихудший будет, когда начнутся реальные действия".

В результате, все же удалось решить главный вопрос последних пары недель – сделка между США и Украиной по природным ископаемым все же будет подписана. Наихудшего сценария удалось избежать – возможно, временно.

Почему начался конфликт вокруг "сделки"

Трамп шел на выборы с двумя главными конкретными обещаниями в международной политике: закончить войны в Секторе Газа и в Украине. В Газе у него в целом получилось, причем даже до формального вступления в должность.

С Украиной все оказалось сложнее, причем это начал признавать и сам Трамп, и его соратники. "Мир за 24 часа" исчез из риторики, вместо этого стали звучать все более размытые и длительные сроки.

Тем не менее Трампу было очень важно показать какой-то результат и на украинском направлении. Желательно – чтобы он максимально контрастировал с результатами предшественника, Джо Байдена, с которым нынешний хозяин Белого дома продолжает заочное соревнование.

Трамп в итоге взял на вооружение идею, задолго до выборов озвученную сенатором-республиканцем Линдси Грэмом – в Украине есть большие запасы редкоземельных металлов, их надо защитить от оккупации россиянами, а совместная добыча представляет общий украино-американский интерес. В таком виде эта идея в октябре перекочевала в "План победы" Зеленского.

Впрочем, в понимании Трампа суть предложения была извращена полностью: не США должны защищать Украину и ее ресурсы, чтобы они не достались врагам – а Украина задолжала США сотни миллиардов долларов за поставленную Байденом помощь, а теперь будет возмещать их Штатам за счет своих природных богатств.

Сенатор-республиканец Линдси Грем (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Вскоре "околопереговорный" украино-американский дискурс полностью сместился на обсуждение "сделки о минералах" – вместо обсуждений гарантий безопасности, введения миротворцев, контроля за территориями, условий перемирия или мира и т.д.

Первую атаку за несколько дней до Мюнхенской конференции осуществил министр финансов США Скотт Бессент, который лично привез в Киев соответствующий проект сделки и настаивал на его немедленном принятии. Украина взяла немного времени на подумать.

Американцы, по информации собеседников РБК-Украина, очень рассчитывали подписать "сделку" уже в Мюнхене – и были весьма разочарованы, когда оказалось, что Украина ее положения видит совсем иначе. И на сведение позиций, очевидно, потребуется время.

Тем не менее множество собеседников издания в украинской делегации рассказывали, что уезжают из Мюнхена в довольно неплохом настроении. Одна из причин – первый личный контакт с командой Трампа во главе с вице-президентом Джей Ди Венсом прошел неплохо, а изначальное давление насчет "сделки" удалось – как тогда предполагалось – успешно сдержать.

"Мир через силу" против Украины

Но сам Трамп, как выяснилось через пару дней, был на этот счет иного мнения. Американский президент развернул мощнейшую атаку на своего украинского коллегу, называл того "диктатором", рассуждал про "4% поддержки Зеленского", почти прямым текстом требовал выборов в Украине и так далее. В том же тоне выступали и другие представители его администрации. Отдельные их цитаты, не зная авторства, можно было бы легко приписать каким-то российским чиновникам или пропагандистам.

В это время в политических кулуарах как раз вовсю обсуждался тот самый "наихудший сценарий" – возможность полного прекращения американской поддержки. На переговорах Украине довольно четко дали понять: не будет соглашения по природным ресурсам – не будет помощи. Собеседники РБК-Украина соглашались, что в таком случае немедленного краха на фронте бы не случилось, Украина смогла бы продержаться еще некоторое количество месяцев – но эта борьба была обречена на поражение.

По сути, концепция "мир через силу", которую в последние месяцы взяли на вооружение в Киеве, администрация Трампа перевернула на 180 градусов, так же как и идею сенатора Грэма о природных ресурсах. "Силу" они предпочли применять против Украины. Это особенно контрастировало с подчеркнуто нейтральными, если даже не позитивными, ремарками в адрес страны-агрессора (которую так называть соратники Трампа наотрез отказывались).

Потому и европейские союзники Украины, и представители украинской власти надеялись, что "сделку" все же удастся заключить – вопрос только том, каким будет ее содержание и насколько получится умерить американские аппетиты.

Судя по финальному тексту документа, Украина действительно смогла избежать каких-то конкретных обязательств, в первую очередь, не признала эфемерный "долг" перед США за уже поставленную помощь.

Переговоры украинской и американской делегаций в Мюнхене (фото: president.gov.ua)

В то же время, Трамп получил возможность выгодно "продать" это соглашение уже своему электорату, по формуле "Байден раздавал ваши деньги – а я возвращаю их вам, еще и с процентами". Собственно, американский президент уже начал, заявляя, что "эта сделка принесет нам большое богатство". А главный республиканский телеканал Fox News озаглавил свой вчерашний прямой эфир так: "Трамп возвращает НАЗАД выданные Украине деньги налогоплательщиков!"

Что будет дальше в мирных переговорах

Если подписание сделки в Вашингтоне пройдет успешно, возникнет очевидный вопрос: а что будет дальше, когда "минеральную" проблему удалось решить? Это, конечно, будет главной темой для обсуждений Трампа и Зеленского в Вашингтоне.

Очевидно, сейчас Трамп начнет принуждать воюющие стороны к прекращению огня. Это первый элемент его схемы "прекращение огня – выборы в Украине – окончательно мирное соглашение".

И с таким же успехом, как Трамп подает довольно общее соглашение о полезных ископаемых как "сделку века", которая принесет американцам "большое богатство" – он подаст прекращение огня как "завершение войны". Принцип тот же: "при Байдене гибли сотни тысяч русских и украинцев, а при мне – гибнуть перестали".

Конкретные параметры мирного соглашения, прикладные вопросы вроде контроля за конкретными территориями, наличия или отсутствия демилитаризованной зоны, мандата и численности миротворцев, контроля за прекращением огня и т.д. – Трампа абсолютно не волнуют, это подтверждают все без исключения собеседники издания в Украине и ЕС. Ему главное, чтобы "не стреляли".

Тогда как эти параметры и определят, насколько устойчивым будет мир. В Киеве, как и в других европейских столицах, это хорошо понимают, наученные опытом АТО/ООС и Минских соглашений.

Потому украинская делегация будет отбиваться от "прекращения огня без всяких условий" с еще большим упорством, чем от признания многомиллиардного "долга" перед США.

Трамп, в свою очередь, будет снова изо всех сил продавливать свое видение. Отличие от истории с "минералами" в том, что для прекращения огня априори требуется согласие не только Украины, но и РФ.

Потому показательной будет линия, которую Трамп и соратники поведут в отношении страны-агрессора: будет ли это столь же жесткое публичное давление, как на Украину в истории с полезными ископаемыми, или "медовый месяц" в отношениях Вашингтона и Москвы продолжится.

Ряд собеседников РБК-Украина высказали предположение, что между США и Россией уже достигнуто некое общее, рамочное, даже "понятийное" соглашение о том, что войну в общем и целом надо заканчивать, а все события последних недель были направлены на его реализацию.

Таким тестом могли быть события в ООН в начале этой недели, где США и РФ с их подчеркнуто "нейтральным" подходом сначала проиграли Украине и Европе на Генассамблее, а потом взяли реванш на заседании Совбеза.

Европа, которая де-факто оказалась единственным относительно надежным союзником Украины в нынешних условиях, после Мюнхенской конференции пытается демонстрировать свою субъектность. Получается не всегда – к примеру, Франция и Великобритания имели все возможность заблокировать американскую резолюцию на Совбезе, но не стали делать этого, прикрывшись откровенными отмазками.

Тем не менее в условиях, когда ни малейших гарантий поддержки со стороны США у Украины нет, а "трансатлантическое единство" трещит по швам, Европа, даже помимо своей воли, вынуждена занимать проактивную позицию. На следующей неделе ожидается принятие крупного, сопоставимого с прежней американской помощью, пакета военной помощи Украине. Активно идут дискуссии и о резком росте затрат на европейскую оборонку. Хотя в средней и долгой перспективе Киеву, скорее, придется опираться не столько на ЕС как таковой (где есть как минимум Венгрия с ее правом вето), как на "коалиции желающих": ситуативные альянсы отдельных европейских стран с общими подходами по конкретному вопросу.

Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже (фото: Getty Images)

Впрочем, рассуждения о негласной сделке между американцами и россиянами могут оказаться и беспочвенными. К примеру, глава российского МИД Сергей Лавров фактически прямо противоречит заявлениям Трампа и говорит о том, что Россия не согласна на прекращение огня сейчас, что Москва выступает против миротворцев из стран НАТО на украинской территории и т.д.

По словам одного из европейских собеседников РБК-Украина, сказанным еще через месяц после победы Трампа на выборах, реальным шансом на то, чтобы избежать наихудшего сценария, может стать тупость, упрямство, заносчивость и отсутствие гибкости у россиян. То есть именно то, что срывало их планы в 2014-ом и 2022-ом.

Но ближайшие события развернутся не в Москве, а в Вашингтоне, на встрече Трампа и Зеленского. Предметные линии конфликта уже очерчены. Зеленский прямо говорит о том, что перемирия не будет без гарантий безопасности. Трамп – о том, что гарантии должна предоставлять Европа. Европа же не готова этого делать без поддержки со стороны США – да и никакие гарантии без участия американцев невозможны в принципе.

В итоге, Зеленский все же сможет встретиться с Трампом-президентом раньше Путина, что само по себе хорошо. Но при этом уже и сам Трамп не вполне уверен, что ему обязательно удастся добиться мира.