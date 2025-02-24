Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине. США и РФ голосовали против

Генассамблея ООН в понедельник, 24 февраля, 93 голосами поддержала резолюцию, которая была выдвинута Украиной и ее партнерами. Россия и США проголосовали против.

РБК-Украина объясняет, в чем значение этой резолюции, какая закулисная борьба вокруг нее развернулась, и как она связана с потеплением в отношениях между США и Россией, в частности вокруг Украины, которое наблюдается в последнее время.

Генассамблея ООН 93 голосами "за" приняла резолюцию с требованием к России немедленно вывести свои войска из Украины. 18 стран выступили против, 65 стран воздержались.

Против проголосовали, в частности, США, РФ, Венгрия и Израиль. В то же время Китай воздержался.



Резолюцию под названием "Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине" Украина внесла совместно с более чем 50 государствами, в частности большинством европейских стран.

Кроме того, Генассамблея 89 голосами "за" поддержала и проект резолюции по Украине, поданный США. В его первоначальном тексте не указывалось, что Россия является агрессором, также там не содержался призыв к РФ вывести ее войска с оккупированных территорий.



Но Генассамблея внесла в текст американской резолюции поправки, которые, в частности, заменили слова "конфликта между Российской Федерацией и Украиной" - словами "полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину".

После таких правок в зале нашлось достаточно голосов за измененную американскую резолюцию. При этом РФ проголосовала против, США - воздержались.

В чем суть украинского проекта резолюции

Украинский документ в целом выдержан в духе другой резолюции по Украине, которую Генассамблея приняла два года назад, 23 февраля 2023 года, к первой годовщине полномасштабного российского вторжения. Тогда за нее отдали голоса 141 страна-член ООН, только семь (Россия и ее сателлиты) выступили против.

Эта резолюция четко называет российскую агрессию - агрессией, подтверждает суверенитет Украины в ее международно признанных границах, призывает к установлению прочного мира уже в этом году, но только на основе принципа "территориальной целостности государств", а также требует, чтобы Россия "полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины" и прекратила военные действия против Украины и любые нападения на гражданских лиц и инфраструктуру.

Сначала предполагалось, что и нынешняя резолюция, тем более внесенная таким количеством западных стран, снова будет поддержана без особых сложностей. Но внезапно свой, альтернативный проект резолюции внесли Соединенные Штаты.

Американская резолюция по Украине

В отличие от относительно объемного документа украинского авторства, американский проект резолюции уместился в девять строк и "призывает к установлению прочного мира между Украиной и Российской Федерацией", не указывая при этом ни условий или параметров этого мира, ни даже того, кто является агрессором, а кто - жертвой агрессии.

Этот документ вызвал резкую реакцию в западных медиа, даже в лояльных к администрации Дональда Трампа. Например, в эфире Fox News министр обороны США Пит Хегсет, отвечая на вопрос о том, почему США не хотят признать в резолюции очевидный факт того, что Россия напала на Украину, ответил, что "поиск виновных" не приближает никого к миру.

Источники ряда американских медиа, как и собеседники РБК-Украина, подтверждают, что США настойчиво просили Украину отозвать свою резолюцию - чтобы на рассмотрение Генассамблеи был внесен только американский документ. Но, заручившись поддержкой многих европейских стран, Украина отказалась.

В чем значение американской резолюции

Подчеркнуто нейтральный проект резолюции от США является ярким свидетельством изменения подхода к российско-украинской войне со стороны американцев при Трампе. Подобная "конкуренция резолюций" между Украиной и ее западными союзниками раньше вряд ли была бы возможной. Как и нежелание США констатировать сам факт российской агрессии против Украины.

Получив отказ от Украины отозвать свою резолюцию, американцы прибегли к кулуарным играм. В частности, захотели вынести свою резолюцию на рассмотрение еще и Совбеза ООН, причем с самого утра по нью-йоркскому времени, еще до заседания Генассамблеи. Но получили отказ от Китая, который сейчас председательствует в Совбезе.

В итоге, Совбез все равно рассмотрит американский документ, но уже после Генассамблеи. При этом формально решения Совбеза имеют высший статус - они обязательны к исполнению, тогда как Генассамблея одобряет резолюции рекомендательного характера.

По оценке собеседников РБК-Украина, американская резолюция на заседании Совбеза почти наверняка будет одобрена, для этого потребуется 9 из 15 голосов "за". Что не менее важно, никто из пяти постоянных членов Совбеза - США, РФ, Китай, Франция и Великобритания не наложит на нее вето.

В таком случае, это станет первым решением Совбеза ООН по Украине, которое будет принято за три года полномасштабной войны - все предыдущие блокировались Россией. Но изменение подходов со стороны США при Трампе, очевидно, полностью устраивает страну-агрессора. Совместное голосование США и РФ по украинскому вопросу вполне может быть проверкой того, насколько между двумя странами возможны другие договоренности, путь к которым проложила встреча представителей двух стран в Саудовской Аравии на прошлой неделе.