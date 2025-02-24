Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине. Без упоминания о российской агрессии

Совет Безопасности ООН 10 голосами "за" принял резолюцию о "мире в Украине", предложенную США. Ее поддержали Россия и Китай, против не выступил никто, пять европейских стран (Великобритания, Франция, Греция, Словения и Дания) воздержались.

РБК-Украина объясняет, о чем говорится в американской резолюции и какая борьба сегодня развернулась в ООН вокруг решений по Украине.

На внеочередном заседании Совбеза ООН, которое было созвано по требованию американцев, США вынесли свою резолюцию "Путь к миру". Она состоит всего из нескольких строк и содержит призыв к "прекращению конфликта" и "установлению устойчивого мира" между Украиной и РФ.

Однако при этом в документе не осуждается и даже не упоминается факт российской агрессии против Украины, не содержится призыва к выводу российских войск с оккупированной территории и восстановлению территориальной целостности Украины.

Нынешняя резолюция Совбеза ООН стала первой резолюцией, принятой с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Предыдущие резолюции, содержащие осуждение агрессии, ветировались Россией.

У Франции и Великобритании, как постоянных членов Совбеза ООН, было право вето при голосовании сегодняшней резолюции, однако они им не воспользовались.

Стоит заметить, что сегодня аналогичный проект резолюции США уже выносили на заседание Генеральной ассамблеи ООН. Тогда большинством голосов в него были внесены существенные правки, в частности слово "конфликт" было заменено на "полномасштабное вторжение РФ в Украину". После этого документ был одобрен Генассамблеей в целом, США воздержались при голосовании, Россия проголосовала против.

Интересно и то, что до этого Генассамблея большинством голосов поддержала другую резолюцию, авторства Украины и нескольких десятков других стран, в которой содержится призыв к восстановлению территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, а Россию призывают вывести ее войска с украинской территории и прекратить военные действия против Украины.

Украинский документ в целом выдержан в духе другой резолюции по Украине, которую Генассамблея приняла два года назад, 23 февраля 2023 года, к первой годовщине полномасштабного российского вторжения. Тогда за нее отдали голоса 141 страна-член ООН, только семь (Россия и ее сателлиты) выступили против.

Полномасштабное вторжение России в Украину

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, нарушив ее суверенитет и международное право. В 5 утра президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции", после чего российские войска пересекли границу Украины с нескольких направлений - с востока, севера (с территории Беларуси) и юга (из оккупированного Крыма). Одновременно РФ нанесла массированные ракетные удары по украинским городам, в частности Киеву, Харькову, Одессе, Днепру и Львову.

Российские войска пытались быстро захватить столицу, высадив десант в Гостомеле, однако украинские защитники отбили атаку. На юге РФ оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, а также окружила Мариуполь, где шли ожесточенные бои.

В ответ Украина объявила военное положение и мобилизацию, а президент Владимир Зеленский обратился к гражданам с призывом оказать сопротивление агрессору. Несмотря на значительное преимущество в технике и численности, российские войска понесли серьезные потери и не смогли достичь ключевых стратегических целей.

Полномасштабное вторжение повлекло глобальные последствия, в частности введение жестких международных санкций против РФ.

Успешное украинское контрнаступление во второй половине 2022 года освободило значительную часть оккупированных территорий, в частности Харьковскую область и Херсон.