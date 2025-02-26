Трамп не исключил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией

Президент США Трамп заявил, что, возможно, ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией. Но такая возможность все же есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBS News.

"Вы очень доверяете нам, потому что считаете, что будет мир. Вы знаете, что это может не сработать", - сказал он. Трамп подчеркнул, что такая возможность есть, но он надеется, что "это произойдет ради человечества".