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Трамп не исключил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией

США, Среда 26 февраля 2025 20:10
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Трамп не исключил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Трамп заявил, что, возможно, ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией. Но такая возможность все же есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBS News.

"Вы очень доверяете нам, потому что считаете, что будет мир. Вы знаете, что это может не сработать", - сказал он.

Трамп подчеркнул, что такая возможность есть, но он надеется, что "это произойдет ради человечества".

Заявления Трампа о войне в Украине

Перед тем, как стать новым президентом США, Дональд Трамп заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

Позже риторика Трампа поменялсь. В середине февраля специальный посланник президента США Кит Келлог выступил на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 2025. И в частности, взял на себя публичное обязательство за 180 дней задействовать все стороны для завершения войны в Украине.

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