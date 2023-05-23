Кремль "обеспокоен" из-за Белгородской области. У Резникова предрекают: инцидент не последний

Инцидент в Белгородской области станет не последним случаем восстания в пределах российских границ. Переломный момент настал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака в разговоре с Times Radio.

Для России все только начинается?

"Для нас довольно странно, что российским повстанцам и российским партизанам понадобилось столько времени, чтобы активизироваться в плане попыток избавиться от террористического режима, несущего смерть и разрушение Украине, изолирует Россию на международном уровне. Погибли более 200 тысяч российских солдат. Пожалуй, это переломная точка", - сказал Сак.

По его словам, эти события происходят из-за того, что ВСУ разоблачили, что Россия - это "бумажный тигр". Так, украинцы показали, что РФ можно и нужно бить на поле боя.

"Это то, что мы делаем в Украине. И мы уверены, что это вдохновило российских партизан и российских граждан, которые надеются что-то изменить и не хотят быть частью этого преступления агрессии", - считает Сак.

Советник Резникова дистанцировал Украину от прямой связи с партизанами, но сказал, что у них похожие цели.

"Мне кажется, цель этих действий была сформулирована вчера теми, кто их совершил. Они заявили, что хотят демилитаризировать эту часть России. Они хотят, чтобы война ушла с их территории", - отметил Сак.

Он подчеркнул, что именно это действительно соответствует целям Украины.

"Поскольку мы верим, что для того, чтобы Украина была в безопасности, а Европа была в безопасности, после того, как мы победим Россию на поле боя, нам всем нужно будет создать демилитаризованную зону определенной формы в частях России", - подытожил Сак.

В Кремле "глубоко обеспокоены"

Отметим, что сегодня российские пропагандисты пытались узнать у пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова сколько еще продлится так называемая "контртеррористическая операция" в Белгородской области.

Впрочем, тот даже затруднился ответить на вопрос, почему "зачистка" региона продолжается уже более суток, переадресовав его силовым органам.

"Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность", - сказал Песков.

Также он отметил, что Кремль не комментирует количество и напавших на Белгородскую область лиц, но приплел, традиционно, так называемых "украинских диверсантов".

В Белгородской области уже отселили 9 населенных пунктов

Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что "зачистка" территории продолжается. По его словам, также были отселены жители девяти населенных пунктов.

Речь идет о таких населенных пунктах: Грайворон; Новостроевка; Горьковское; Безымено; Мокрая Орловка; Глотово; Гора Подол; Замостье; Сподарюшено.

В свою очередь Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) сообщили, что продолжают освобождение России от путинского режима.

Напомним, как рассказали источники РБК-Украина в разведке, из-за ситуации на границе в Белгородской области Россия хочет перебросить туда дополнительные войска. В том числе некоторые боеспособные подразделения, воюющие на территории Украины.

Детальнее о событиях в российском регионе узнайте в материале РБК-Украина "Полоса безопасности" для Украины. Что происходит в Белгородской области».

Как все начиналось - читайте также в нашем материале "Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ".

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