Зеленский заявил о намерении построить большой завод в Британии

Отношения Украины и Великобритании должны остаться на достойном уровне после прихода к власти нового премьера Энди Бернема. Более того, уже есть новые предложения для их укрепления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Я хочу построить в Великобритании большой завод по производству дронов, предложить новые технологии и поделиться ими с нашими союзниками", - подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что Украина настроена поделиться всем своим опытом с Великобританией. Киев рассчитывает, что Лондон поступит так же.

На этом фоне он в очередной раз поблагодарил британские власти за помощь и поддержку, которые Украина регулярно получает уже более четырех лет.

Именно Лондон существенно способствовал усовершенствованию навыков ВСУ в ведении войны с использованием дронов, а также защиты от воздушных атак России.

По убеждению Зеленского, сейчас настал подходящий момент, чтобы "открыть новую страницу в истории" Украины и Британии.

Глава государства подтвердил, что у него был "хороший разговор" с Энди Бернемом после его назначения премьером Британии. В центре их внимания было много важных вопросов.

"Мы поговорили о некоторых основных вещах, тоже без подробностей. Я понимаю, что это значит, когда ты только что стал лидером, - тебе все будут звонить", - отметил Зеленский.