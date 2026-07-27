Зеленский заявил о намерении построить большой завод в Британии
Отношения Украины и Великобритании должны остаться на достойном уровне после прихода к власти нового премьера Энди Бернема. Более того, уже есть новые предложения для их укрепления.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Я хочу построить в Великобритании большой завод по производству дронов, предложить новые технологии и поделиться ими с нашими союзниками", - подчеркнул глава государства.
Он также добавил, что Украина настроена поделиться всем своим опытом с Великобританией. Киев рассчитывает, что Лондон поступит так же.
На этом фоне он в очередной раз поблагодарил британские власти за помощь и поддержку, которые Украина регулярно получает уже более четырех лет.
Именно Лондон существенно способствовал усовершенствованию навыков ВСУ в ведении войны с использованием дронов, а также защиты от воздушных атак России.
По убеждению Зеленского, сейчас настал подходящий момент, чтобы "открыть новую страницу в истории" Украины и Британии.
Глава государства подтвердил, что у него был "хороший разговор" с Энди Бернемом после его назначения премьером Британии. В центре их внимания было много важных вопросов.
"Мы поговорили о некоторых основных вещах, тоже без подробностей. Я понимаю, что это значит, когда ты только что стал лидером, - тебе все будут звонить", - отметил Зеленский.
Ранее РБК-Украина сообщало, что именно Зеленский станет первым иностранным гостем Энди Бернема.
Более того, стало известно, какое соглашение они планируют подписать уже 27 июля.
Также мы писали, что известный британский генерал возглавил силы, которые могут войти в Украину после завершения войны.