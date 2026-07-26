В Британии ответили на угрозы и "бряцание оружием" со стороны Ирана
Великобритания не позволит Ирану запугать себя угрозами атак и готова ответить на любую агрессию против страны или ее союзников.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Вес Стритинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Ответ на угрозы Ирану
Британский министр призвал не придавать слишком большого значения "бряцанию оружием" со стороны Тегерана.
По его словам, Лондон полностью готов к защите своих интересов.
"Мы готовы ответить на любые атаки, которые Иран желает осуществить против этой страны или наших союзников, и мы будем продолжать это делать", - подчеркнул Стритинг.
Он подтвердил позицию Лондона по военному участию в регионе, отметив, что Британия не присоединялась и не планирует приобщаться к наступательным военным действиям США в Иране.
В то же время стороны имеют полное согласие на обеспечение свободы гражданского судоходства в Ормузском проливе.
Безопасность судоходства и переговоры с США
Стритинг сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с министром обороны США Питом Хегсетом для обсуждения координированных действий.
Кроме того, Великобритания выразила готовность возглавить военно-морскую миссию по разминированию Ормузского пролива, как только для этого будут благоприятные условия.
Безопасность этого маршрута критическая для мировых цен на энергоносители и стоимости жизни.
О провокациях России в Ла-Манше
Глава оборонного ведомства также прокомментировал недавние боевые стрельбы российского военного корабля в проливе Ла-Манш, назвав их "показательными, безответственными и непрофессиональными".
По его словам, этот инцидент является очередным упоминанием об угрозе со стороны РФ, которой британские силы противодействуют каждый день.
Пауза в ударах и попытки урегулирования
Напомним, перед этим президент США Дональд Трамп после 13 дней атак по иранской территории приказал прекратить удары по Ирану.
В результате этого решения Соединенные Штаты продолжили паузу в ударах по Ирану вторую ночь подряд, в то же время Вашингтон пока воздерживается от официальных комментариев о причинах прекращения атак, а напряженность в регионе продолжает расти из-за активности хуситов.
Параллельно продолжаются дипломатические попытки стабилизировать ситуацию в регионе: по данным СМИ, Иран и Оман могут согласовать план открытия Ормузского пролива для возобновления безопасного гражданского судоходства.