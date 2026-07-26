ua en ru
Вс, 26 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Британии ответили на угрозы и "бряцание оружием" со стороны Ирана

17:25 26.07.2026 Вс
2 мин
В Лондоне дали четкий сигнал Тегерану
aimg Сергей Козачук
В Британии ответили на угрозы и "бряцание оружием" со стороны Ирана Фото: министр обороны Великобритании Вес Стритинг (facebook.com/wesstreetingmp)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Великобритания не позволит Ирану запугать себя угрозами атак и готова ответить на любую агрессию против страны или ее союзников.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Вес Стритинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Ответ на угрозы Ирану

Британский министр призвал не придавать слишком большого значения "бряцанию оружием" со стороны Тегерана.

По его словам, Лондон полностью готов к защите своих интересов.

"Мы готовы ответить на любые атаки, которые Иран желает осуществить против этой страны или наших союзников, и мы будем продолжать это делать", - подчеркнул Стритинг.

Он подтвердил позицию Лондона по военному участию в регионе, отметив, что Британия не присоединялась и не планирует приобщаться к наступательным военным действиям США в Иране.

В то же время стороны имеют полное согласие на обеспечение свободы гражданского судоходства в Ормузском проливе.

Безопасность судоходства и переговоры с США

Стритинг сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с министром обороны США Питом Хегсетом для обсуждения координированных действий.

Кроме того, Великобритания выразила готовность возглавить военно-морскую миссию по разминированию Ормузского пролива, как только для этого будут благоприятные условия.

Безопасность этого маршрута критическая для мировых цен на энергоносители и стоимости жизни.

О провокациях России в Ла-Манше

Глава оборонного ведомства также прокомментировал недавние боевые стрельбы российского военного корабля в проливе Ла-Манш, назвав их "показательными, безответственными и непрофессиональными".

По его словам, этот инцидент является очередным упоминанием об угрозе со стороны РФ, которой британские силы противодействуют каждый день.

Пауза в ударах и попытки урегулирования

Напомним, перед этим президент США Дональд Трамп после 13 дней атак по иранской территории приказал прекратить удары по Ирану.

В результате этого решения Соединенные Штаты продолжили паузу в ударах по Ирану вторую ночь подряд, в то же время Вашингтон пока воздерживается от официальных комментариев о причинах прекращения атак, а напряженность в регионе продолжает расти из-за активности хуситов.

Параллельно продолжаются дипломатические попытки стабилизировать ситуацию в регионе: по данным СМИ, Иран и Оман могут согласовать план открытия Ормузского пролива для возобновления безопасного гражданского судоходства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Ближний восток
Новости
ВСУ ударили по объекту "Черноморнефтегаз" в Крыму и Тюменском НПЗ
ВСУ ударили по объекту "Черноморнефтегаз" в Крыму и Тюменском НПЗ
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине