В польском Быдгоще группа людей напала на двух украинских подростков возле торгового центра. 15-летней девушке сломали нос, полиция расследует оскорбления на национальной почве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

Что известно о нападении

Инцидент произошел вечером 21 ноября возле торгового центра на улице Войска Польского. По данным TVN24, 15-летняя украинка находилась там с 17-летним приятелем.

К подросткам начала приставать группа молодых поляков. По информации телеканала, причиной недовольства нападавших, вероятно, стало то, что подростки разговаривали на украинском языке.

Пытаясь избежать конфликта, украинцы вышли из торгового центра, но группа последовала за ними. Уже на улице на девушку напали.

Она попала в больницу с телесными повреждениями, в частности переломом носа.

Что сообщает полиция

Правоохранители подтвердили получение сообщения об оскорблениях на национальной почве в отношении 15-летней гражданки Украины и сопровождавшего ее юноши.

По данным TVN24, полиция уже допросила свидетелей и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители заверяют, что задержание причастных является вопросом времени.

Производство ведут по факту оскорблений на национальной почве. За это в Польше грозит до трех лет лишения свободы.