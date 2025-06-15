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Не только негативные последствия. Что может выиграть Украина от глобального потепления

Воскресенье 15 июня 2025 08:33
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Не только негативные последствия. Что может выиграть Украина от глобального потепления Какую пользу Украине могут принести изменения климата (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Изменения климата и глобальное потепление могут открыть Украине возможности для выращивания новых сельскохозяйственных культур. При правильной технологии орошения растений наше государство может стать житницей не только Европы, но и всего мира.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Глобальные изменения климата - новые перспективы для Украины

"Изменения климата являются преимущественно негативными, хотя в Украине есть и положительные. С одной стороны, повышение температуры - это стресс, потому что усиливается тепловая нагрузка на людей. С другой стороны - это увеличение продолжительности теплого периода, когда вегетация начинается раньше. Это создает новые возможности для Украины для выращивания большего количества культур, получения третьего урожая", - говорит ученая.

Балабух объясняет, что озимые могут созревать раньше и, соответственно, появляется возможность выращивания послеуборочных культур. Соответственно, если собрать озимые в июне, то есть еще достаточно длительный период, чтобы до сентября вырастить еще какие-то плоды.

"Фермеры уже часто это используют сейчас. Поэтому изменения климата нам дает огромный потенциал", - говорит климатолог.

Также глобальное потепление даст возможность в Украине выращивать более теплолюбивые культуры, которые раньше здесь не росли.

"Но есть проблема с обеспечением влаги. Высокие температуры способствуют увеличению испаряемости. Осадки летом выпадают преимущественно ливневые, увеличивается продолжительность бездождевого периода на фоне высокой температуры, что приводит к росту засушливости. Если Украина обеспечит растения влагой благодаря технологиям, то может стать житницей не только Европы, но и всего мира", - добавляет Балабух.

Где изменения климата наиболее ощутимы

Сейчас на Полесье формируется маслично-зерновой пояс. Это позволяет выращивать культуры, не характерные для этого региона. Уже сейчас граница культивирования подсолнечника и кукурузы подвинулась далеко на север.

"Изменения, которые у нас происходят, достаточно неравномерны. Температура больше всего растет на северо-востоке - в Черниговской и Сумской области. За последние 30 лет здесь потеплело на 1,5 градуса и более, в то время, как по остальной стране эти изменения составляют 1-1,2 градуса", - говорит климатолог.

Читайте также о том, что май 2025 года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в мире. При этом температура воздуха в Европе отличалась контрастами.

Между тем май 2025 года, несмотря на рекордную жару в мире, в Украину принес прохладу и местами - заморозки на поверхности почвы, на высоте 2 см (местами - даже в воздухе).

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Глобальное потепление НАН Украины Изменение климата
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