Пылевая буря в США: пострадали десятки человек, есть погибшие

В штате Иллинойс в Соединенных Штатах Америки произошла пылевая буря, повлекшая за собой масштабное ДТП в котором погибли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .
Пылевая буря вызвала масштабное ДТП на мигастрали, в которую попали более 50 авто. Это привело к многочисленным смертям, более 30 человек были доставлены в больницу.
По данным Национальной метеорологической службы США пылевую бурю, которая ухудшила видимость для водителей, вызвали недавно вспаханные поля и северо-западный ветер.
Ранее мы писали, из-за сильного шторма в США погибли более 20 человек, еще десятки - ранены.
Напомним, по меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на юго-восток США.
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