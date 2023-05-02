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Пилова буря у США: постраждали десятки людей, є загиблі

Фото: через пилову бурю в США загинули люди (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У штаті Іллінойс в Сполучених Штатах Америки сталася пилова буря, що спричинила масштабну ДТП в якій загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пилова буря спричинила масштабну ДТП на мігастралі в яку потрапили понад 50 авто. Це призвело до численних смертей, понад 30 людей були доставлені до лікарні.

За даними Національної метеорологічної служби США пилову бурю, яка погіршила видимість для водіїв спричинили недодавно зорані поля і північно-західний вітер.

Раніше ми писали, через сильний шторм у США загинуло понад 20 людей, ще десятки - поранені.

Нагадаємо, щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок торнадо, яке обрушилося на південний схід США.

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Сполучені Штати Америки