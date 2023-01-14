На США обрушились торнадо: есть погибшие, десятки тысяч человек остались без света

По меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, которое обрушилось на юго-восток США. Ожидается, что число погибших может увеличиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Также сообщается, что десятки домов полностью разрушены, обесточенными остаются десятки тысяч домовладений.

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Джессики Лоус, в центральной Алабаме зафиксировано не менее пяти торнадо. Спасательные команды искали пропавших без вести в округе Отауга в Алабаме, где было зарегистрировано семь смертей.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп подтвердил, что два человека погибли в результате урагана в четверг. По словам коронера округа Баттс Лейси Прю, 5-летний ребенок погиб в результате падения дерева на машину, в результате чего взрослый пассажир находился в критическом состоянии, когда они ехали домой.

Губернатор Алабамы Кей Айви в четверг объявил чрезвычайное положение в шести округах региона.