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На США обрушились торнадо: есть погибшие, десятки тысяч человек остались без света

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Вашингтон, Суббота 14 января 2023 03:34
На США обрушились торнадо: есть погибшие, десятки тысяч человек остались без света Фото: в США зафиксировали несколько сильных торнадо (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

По меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, которое обрушилось на юго-восток США. Ожидается, что число погибших может увеличиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также сообщается, что десятки домов полностью разрушены, обесточенными остаются десятки тысяч домовладений.

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Джессики Лоус, в центральной Алабаме зафиксировано не менее пяти торнадо. Спасательные команды искали пропавших без вести в округе Отауга в Алабаме, где было зарегистрировано семь смертей.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп подтвердил, что два человека погибли в результате урагана в четверг. По словам коронера округа Баттс Лейси Прю, 5-летний ребенок погиб в результате падения дерева на машину, в результате чего взрослый пассажир находился в критическом состоянии, когда они ехали домой.

Губернатор Алабамы Кей Айви в четверг объявил чрезвычайное положение в шести округах региона.

Напомним, что в понедельник, 9 января, в море Банда вблизи Индонезии и Восточного Тимора произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,6 баллов по шкале Рихтера.

Также сообщалось, что ранее в районе архипелага Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,2 баллов.

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