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В США произошел сильнейший шторм: погибли десятки человек

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Воскресенье 02 апреля 2023 03:18
В США произошел сильнейший шторм: погибли десятки человек Фото: В США произошел сильнейший шторм (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

Южные и западные регионы США 1 апреля оказались под ударом сильного шторма. В результате стихийного бедствия погиб 21 человек, еще десятки - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о надвигающихся на восточную часть страны грозах, что, вероятно, приведет к отключению электроэнергии и свержению деревьев ветром с порывами более 100 километров в час.

Агентство пишет, что шторм унес жизни жителей штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Теннесси, Алабама и Миссисипи.

"В городе Бельдивер из-за порывов ветра обрушилась крыша театра в момент, когда там находились 260 человек. Погиб 50-летний мужчина, а 40 человек пострадали", - добавляет Reutets.

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