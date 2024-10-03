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Не пылевая буря. Что на самом деле загрязняет воздух в Украине и когда ждать улучшения

Пылевой бури в Украине нет, однако воздух загрязнен (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Пылевой бури как таковой в Украине нет, однако на территорию нашего государства продолжает поступать запыленный воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Причина загрязнения воздуха в Украине

Согласно информации Укргидрометцентра, ситуация с запыленностью атмосферы сохраняется такая же, как и в начале текущей недели.

"Основная причина - ветер с юго-востока, потому что именно оттуда продолжает поступать запыленный воздух. Стоит отметить, что это не пылевая буря в Украине. Пылевая буря находится далеко возле Каспия, и сама пыль перемещается оттуда, поэтому и не представляет такой значительной опасности у нас, как, например, в месте образования бури", - объяснили эксперты.

Украинцам напомнили также, что запыленность поступает на территорию Украины "волнами".

"Поэтому концентрация запыленности разная. Бывают периоды с меньшим содержанием пыли, вот как вчера (в среду, 2 октября, - Ред.), когда вся пыль в основном перемещалась на Черное море. И именно сейчас, как видно со спутниковых снимков, атмосфера здесь наиболее замутнена", - отметили в УкрГМЦ.

Уточняется, что сегодня, 3 октября, преобладает южное и юго-восточное перенесение, то есть из акватории Черного моря.

"Пыль, накопившуюся там вчера, выносит на территорию Украины и она постепенно распространяется по небу над нашей страной", - добавили специалисты.

Когда можно ожидать улучшения качества воздуха

По мнению синоптиков и метеорологов, ситуация с качеством воздуха в Украине может улучшиться только в выходные дни (5-6 октября).

Тогда должны прийти:

"Впрочем, юго-восточный регион останется без дождей, поэтому ситуация там будет оставаться без изменений", - уточнили эксперты Укргидрометцентра.

В заключение украинцам напомнили, что качество воздуха локально ухудшает дым, который стелится от пожаров в экосистемах.

"Причиной пожаров является засуха, которая держится на протяжении длительного времени, а также боевые действия. В этом случае, как долго дым будет оставаться в воздухе будет зависеть от того, как быстро исчезнет источник дыма - пожары", - подытожили в учреждении.

Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Проблемы с качеством воздуха

Напомним, утром понедельника, 30 сентября 2024 года, некоторые жители Украины зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было увидеть, что воздух изменил "цвет". Представители местных властей рекомендовали людям беречь здоровье, ограничивать пребывание на улице и закрывать окна.

Позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что ветер переносит воздух с пылью в виде мельчайших частиц в верхних слоях атмосферы на территорию нашей страны из Каспийской низменности.

Сообщалось также, что в Киевскую область и столицу Украины ухудшение качества воздуха доберется несколько позже.

Эксперты отмечали, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

1 октября в Государственной экологической инспекции столичного округа рассказали, что пыль из Каспия действительно добралась до столицы, однако ухудшение качества воздуха в Киевской области могут фиксировать не только из-за этого.

Читайте также, что происходило с воздухом в Киеве в конце сентября.

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