"Мы попали в шлейф дыма". Синоптики объяснили, что происходит с воздухом в Киеве

По словам спикера Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи, причиной задымления в Киеве стали пожары в ряде регионов Украины в сочетании с изменением направления ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Media Center Ukraine на тему "Пожары в экосистемах 2024: последствия, причиненный вред, текущая ситуация и прогноз развития событий".

Что происходит с воздухом в столице

Эксперт напомнила, что сейчас в Украине продолжается пожароопасный период, поэтому иногда "продолжаются очаги возгорания" и "даже если их потушили, может продолжаться дымление".

"Самый яркий случай был в пятницу (20 сентября, - Ред.). В тот день изменилось направление ветра. До этого у ветра преобладала восточная составляющая, а именно в пятницу стала больше северная, северо-восточная. И именно в этих регионах, а это - север Киевской области, север Черниговской и Сумской областей - именно из этих регионов от остатков пожаров, а иногда и от самих пожаров, поступил дым на территорию Киевщины", - рассказала представитель Укргидрометцентра.

Она подчеркнула, что "мы попали в шлейф дыма".

Шлейф дыма над частью Украины по состоянию на 20 сентября (спутниковый снимок: facebook.com/UkrHMC)

"Конечно, он не может быть постоянно одинаковой интенсивности, потому что спасатели с ним активно борются и максимально его локализуют", - уточнила синоптик.

Когда качество воздуха может улучшиться

По словам Птухи, задымление может отступить от столицы уже в ближайшие дни - при отсутствии пожаров в определенных регионах страны.

"Если не будет пожаров по югу, по центральным регионам, то от Киева задымление будет отходить", - отметила она.

Эксперт добавила, что пожары, которые до сих пор продолжаются в северных регионах (в Киевской, Сумской, Черниговской областях) "сейчас как раз будут идти в другую сторону, то есть не на Киев".

"Поэтому ожидаем, что все-таки с этим ситуация будет улучшаться", - подытожила синоптик.