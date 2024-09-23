"Мы попали в шлейф дыма". Синоптики объяснили, что происходит с воздухом в Киеве
По словам спикера Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи, причиной задымления в Киеве стали пожары в ряде регионов Украины в сочетании с изменением направления ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Media Center Ukraine на тему "Пожары в экосистемах 2024: последствия, причиненный вред, текущая ситуация и прогноз развития событий".
Что происходит с воздухом в столице
Эксперт напомнила, что сейчас в Украине продолжается пожароопасный период, поэтому иногда "продолжаются очаги возгорания" и "даже если их потушили, может продолжаться дымление".
"Самый яркий случай был в пятницу (20 сентября, - Ред.). В тот день изменилось направление ветра. До этого у ветра преобладала восточная составляющая, а именно в пятницу стала больше северная, северо-восточная. И именно в этих регионах, а это - север Киевской области, север Черниговской и Сумской областей - именно из этих регионов от остатков пожаров, а иногда и от самих пожаров, поступил дым на территорию Киевщины", - рассказала представитель Укргидрометцентра.
Она подчеркнула, что "мы попали в шлейф дыма".
Шлейф дыма над частью Украины по состоянию на 20 сентября (спутниковый снимок: facebook.com/UkrHMC)
"Конечно, он не может быть постоянно одинаковой интенсивности, потому что спасатели с ним активно борются и максимально его локализуют", - уточнила синоптик.
Когда качество воздуха может улучшиться
По словам Птухи, задымление может отступить от столицы уже в ближайшие дни - при отсутствии пожаров в определенных регионах страны.
"Если не будет пожаров по югу, по центральным регионам, то от Киева задымление будет отходить", - отметила она.
Эксперт добавила, что пожары, которые до сих пор продолжаются в северных регионах (в Киевской, Сумской, Черниговской областях) "сейчас как раз будут идти в другую сторону, то есть не на Киев".
"Поэтому ожидаем, что все-таки с этим ситуация будет улучшаться", - подытожила синоптик.
Антирекорды Киева по качеству воздуха
Напомним, утром пятницы, 20 сентября, в Киеве зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха. Вскоре столица Украины возглавила онлайн-рейтинг городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.
Гражданам при этом советовали беречь здоровье и лишний раз не выходить на улицу без надобности.
Позже стало известно, что ухудшение качества воздуха фиксируют не только в Киеве. С подобной проблемой столкнулись, в частности, в Конотопе, Луцке и Харькове.
Заместитель директора департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Владимир Дундар выразил надежду, что в ближайшее время соответствующие службы справятся с вызовами, связанными с пожарами. Тогда воздух должен очиститься путем смешивания (естественным путем).
На протяжении выходных дней 21-22 сентября ситуация с качеством воздуха в столице существенно не изменилась, ведь в некоторых районах люди продолжали ощущать последствия загрязнения.
По состоянию на утро понедельника, 23 сентября, в Киеве, согласно информации КГГА, был зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха (в некоторых районах ситуация была хуже, чем в других). Между тем, радиационный фон во всем городе находился в пределах нормы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.