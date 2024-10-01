Октябрь в Украине начнется с дождей: когда и где ждать непогоды

В начале второго месяца осени - октября 2024 года - в Украине наблюдается неравномерное распределение температурных показателей из-за "противостояния" теплой и холодной воздушных масс.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Где в Украине холоднее всего в начале октября

По словам эксперта, неравномерное распределение температурных показателей в Украине происходит из-за "господства" в разных регионах разных воздушных масс.

"До четверга (3 октября, - Ред.) на территории Украины можно будет наблюдать некое "противостояние" теплой и холодной воздушных масс. Более теплой - с юга, юго-востока, прохладной - с запада", - рассказала синоптик.

Она пояснила, что, например, 1 октября самые холодные ночи (3-8°С) - по западным областям, тогда как днем там могут фиксировать 8-13 градусов выше нуля (при этом на высокогорье Карпат уже был зафиксирован первый снег, а также смешанная фаза осадков - дождь с мокрым снегом).

Температуры на остальных территориях ожидаются выше: ночью 9-16°С, днем 17-22°С.

Между тем, на востоке страны приземный слой воздуха может прогреться даже до 25 градусов по Цельсию.

В каких областях и когда ждать дождей

Птуха рассказала, что в среду и четверг (2-3 октября) в Украине преимущественно без осадков.

"Ветер, наконец, тоже ослабнет. Температура в ночные часы будет в пределах 7-13°С, днем 17-24°С - в большинстве регионов", - уточнила она.

В то же время на западе, в Житомирской и Винницкой областях будет опять же несколько прохладнее. Ночью 4-9 градусов тепла, днем 13-18 градусов выше нуля.

"В пятницу-субботу (4-5 октября, - Ред.) ожидается определенная перестройка синоптических процессов и в большинстве регионов будет распространяться более прохладная воздушная масса. И если говорить уже о завершении этой недели, то 4-5 октября уже может быть больше дождей", - подчеркнула эксперт.

Такая ситуация объясняется тем, что в Украину поступит атмосферный фронт с юго-запада.

"И 4 октября уже в западных областях, днем - и в северных, и местами даже в центральных областях - дожди. На остальных территориях без осадков", - отметила синоптик.

В субботу, 5 октября, прогнозируется еще большая площадь покрытия дождями.

"Уже такими осенними, с серыми облаками. Но все же восточные области и большинство южных... пока без таких интенсивных дождей", - добавила представительница УкрГМЦ.

В заключение она заметила, что в этот период температура воздуха "немножко выровняется".

"Хотя запад еще будет несколько прохладнее (ночь 4-10°С, день 9-15°С). Остальные территории ночью 7-13°С, днем 18-24 градуса выше нуля", - подытожила она.