Не пылевая буря. Что на самом деле загрязняет воздух в Украине и когда ждать улучшения

Пылевой бури как таковой в Украине нет, однако на территорию нашего государства продолжает поступать запыленный воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Причина загрязнения воздуха в Украине

Согласно информации Укргидрометцентра, ситуация с запыленностью атмосферы сохраняется такая же, как и в начале текущей недели.

"Основная причина - ветер с юго-востока, потому что именно оттуда продолжает поступать запыленный воздух. Стоит отметить, что это не пылевая буря в Украине. Пылевая буря находится далеко возле Каспия, и сама пыль перемещается оттуда, поэтому и не представляет такой значительной опасности у нас, как, например, в месте образования бури", - объяснили эксперты.

Украинцам напомнили также, что запыленность поступает на территорию Украины "волнами".

"Поэтому концентрация запыленности разная. Бывают периоды с меньшим содержанием пыли, вот как вчера (в среду, 2 октября, - Ред.), когда вся пыль в основном перемещалась на Черное море. И именно сейчас, как видно со спутниковых снимков, атмосфера здесь наиболее замутнена", - отметили в УкрГМЦ.

Уточняется, что сегодня, 3 октября, преобладает южное и юго-восточное перенесение, то есть из акватории Черного моря.

"Пыль, накопившуюся там вчера, выносит на территорию Украины и она постепенно распространяется по небу над нашей страной", - добавили специалисты.

Когда можно ожидать улучшения качества воздуха

По мнению синоптиков и метеорологов, ситуация с качеством воздуха в Украине может улучшиться только в выходные дни (5-6 октября).

Тогда должны прийти:

атмосферный фронт с дождями

свежий воздух с запада

"Впрочем, юго-восточный регион останется без дождей, поэтому ситуация там будет оставаться без изменений", - уточнили эксперты Укргидрометцентра.

В заключение украинцам напомнили, что качество воздуха локально ухудшает дым, который стелится от пожаров в экосистемах.

"Причиной пожаров является засуха, которая держится на протяжении длительного времени, а также боевые действия. В этом случае, как долго дым будет оставаться в воздухе будет зависеть от того, как быстро исчезнет источник дыма - пожары", - подытожили в учреждении.

Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)