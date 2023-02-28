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В Пентагоне объяснили, почему пока не начали тренировать украинских пилотов на F-16

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Вторник 28 февраля 2023 19:58
В Пентагоне объяснили, почему пока не начали тренировать украинских пилотов на F-16 Фото: в Пентагоне объяснили, почему пока не начали тренировать украинских пилотов на F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки пока не начинают обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, поскольку решение о таких поставках принято не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Пентагона по политическим вопросам Колина Каля в ходе слушаний в Конгрессе США.

Он рассказал, что сроки поставок и сроки обучения пилотов на таких истребителях являются одинаковыми - они займут около 18 месяцев.

"Так что, по нашим оценкам, вы не сэкономите время, начав обучение раньше. И поскольку мы еще не приняли решение о поставках F-16, как и наши союзники и партнеры, нет смысла начинать обучать их на системе, которую они, возможно, никогда не получат", - заявил Каль.

Он добавил, что украинские военные могут получить самолеты Tornado, Gripen или Mirage. Поэтому, по словам Каля, сейчас США не видят смысла в том, чтобы начинать тренировки.

Напомним, ранее замглавы Госдепа Виктория Нуланд заявляла, что США обсуждают возможную передачу Украине истребителей 4-го и 5-го поколений.

Также мы писали, что, по словам конгрессмена Майкла Маккола, Украине могут передать истребители F-16 в решающий переломный момент войны.

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