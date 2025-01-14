Не пилоты и техники. Воздушные силы объяснили, кого могут переводить в пехоту

"Учитывая резонанс в медиа о переводе специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ, официально сообщаю - такие переводы осуществляться не будут. Это касается и других дефицитных в Воздушных силах специальностей", - заявил врио командующего Анатолий Кривоножко.

При этом он отметил, что ситуация на фронте требует непростых решений. И напомнил, что Воздушные силы не первый год усиливают подразделения на передовой военными, которые проходят подготовку на базе Сводной стрелковой бригады ВС.

Согласно принятым решениям, в сухопутные подразделение поэтапно переводят определенное количество личного состава. Но это не касается дефицитных специалистов и тех, кто задействован в выполнении задач боевой авиации.

Что произошло и как отреагировал Генштаб

Сегодня сержант Виталий "Барт" Горжевский, который служит в 114 бригаде Воздушных сил ВСУ, опубликовал обращение от имени авиатехников и технического персонала и заявил о массовых случаях перевода специалистов в пехоту.

Генеральный штаб заверил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы, которые обслуживают самолеты, не переводят.

Однако отдельные категории личного состава Воздушных сил после подготовки в учебных центрах отправляют на усиление Сухопутных, Десантно-штурмовых войск и так далее. Так как на многих участках не хватает пехоты. Усиление сухопутных бригад на передовой за счет военных из других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом.