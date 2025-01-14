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Не пілоти і техніки. Повітряні сили пояснили, кого можуть переводити в піхоту

Фото: дефіцитних фахівців Повітряних сил не переводять у піхоту (instagram.com/air force ua official)
Автор: Данило Крамаренко

Повітряні сили не переводитимуть до піхоти вузькоспеціалізованих фахівців. Це стосується авіаційних інженерів, військових із розрахунків мобільних вогневих груп і тих, хто проходив навчання на західну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних сил.

"З огляду на резонанс у медіа щодо переведення спеціалістів інженерно-авіаційної служби до підрозділів інших родів і видів ЗСУ, офіційно повідомляю - таких переведень здійснюватися не буде. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей", - заявив т.в.о. командувача Анатолій Кривоножко.

При цьому він зауважив, що ситуація на фронті вимагає непростих рішень. І нагадав, що Повітряні сили не перший рік посилюють підрозділи на передовій військовими, які проходять підготовку на базі Зведеної стрілецької бригади ЗС.

Згідно з ухваленими рішеннями, до сухопутних підрозділів поетапно переводять певну кількість особового складу. Але це не стосується дефіцитних фахівців і тих, хто задіяний у виконанні завдань бойової авіації.

Що сталося і як відреагував Генштаб

Сьогодні сержант Віталій "Барт" Горжевський, який служить у 114 бригаді Повітряних сил ЗСУ, опублікував звернення від імені авіатехніків і технічного персоналу та заявив про масові випадки переведення спеціалістів у піхоту.

Генеральний штаб запевнив, що гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби, які обслуговують літаки, не переводять.

Однак окремі категорії особового складу Повітряних сил після підготовки в навчальних центрах відправляють на посилення Сухопутних, Десантно-штурмових військ тощо. Бо на багатьох ділянках не вистачає піхоти. Посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військових з інших родів і видів ЗСУ є вимушеним кроком.

Нагадаємо, раніше авторитетне видання The Guardian писало, що бійців сил ППО теж переводять у піхоту. Генштаб уточнив, що це стосується частини військовослужбовців зі складу рот охорони, тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, який не задіяний в експлуатації високотехнологічного озброєння і техніки.

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