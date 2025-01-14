Не пілоти і техніки. Повітряні сили пояснили, кого можуть переводити в піхоту

"З огляду на резонанс у медіа щодо переведення спеціалістів інженерно-авіаційної служби до підрозділів інших родів і видів ЗСУ, офіційно повідомляю - таких переведень здійснюватися не буде. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей", - заявив т.в.о. командувача Анатолій Кривоножко.

При цьому він зауважив, що ситуація на фронті вимагає непростих рішень. І нагадав, що Повітряні сили не перший рік посилюють підрозділи на передовій військовими, які проходять підготовку на базі Зведеної стрілецької бригади ЗС.

Згідно з ухваленими рішеннями, до сухопутних підрозділів поетапно переводять певну кількість особового складу. Але це не стосується дефіцитних фахівців і тих, хто задіяний у виконанні завдань бойової авіації.

Що сталося і як відреагував Генштаб

Сьогодні сержант Віталій "Барт" Горжевський, який служить у 114 бригаді Повітряних сил ЗСУ, опублікував звернення від імені авіатехніків і технічного персоналу та заявив про масові випадки переведення спеціалістів у піхоту.

Генеральний штаб запевнив, що гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби, які обслуговують літаки, не переводять.

Однак окремі категорії особового складу Повітряних сил після підготовки в навчальних центрах відправляють на посилення Сухопутних, Десантно-штурмових військ тощо. Бо на багатьох ділянках не вистачає піхоти. Посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військових з інших родів і видів ЗСУ є вимушеним кроком.