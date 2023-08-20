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Пилот ВСУ, обучающийся на F-16, раскрыл особенности программы

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Воскресенье 20 августа 2023 08:11
Пилот ВСУ, обучающийся на F-16, раскрыл особенности программы Фото: украинский пилот рассказал о программе обучения на F-16 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Союзники составили программу обучения пилотов ВСУ по эксплуатации истребителей F-16 с учетом пожеланий украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова летчика Воздушных сил ВСУ с позывным Moonfish в эфире телемарафона.

Так, в ней будут наборы миссий, типичные тем, которые украинские пилоты сейчас выполняют, и "в той среде, в которой приходится воевать нашим бойцам", пояснил летчик, который уже проходит обучение полетам на F-16.

Он отметил, что учебный курс не имеет четких временных рамок, и может варьироваться в зависимости от индивидуальных достижений летчиков.

При этом Moonfish добавляет, что освоить этот истребитель четвертого поколения можно за полгода.

В то же время инженеры, вероятнее всего, будут учиться особенностям обслуживания этой авиатехники не менее 6 месяцев.

Также Moonfish обратил внимание, что сам F-16 имеет очень много разных систем, и самым главным в учебе является овладевание авионикой и системой вооружений на истребителе.

Что касается требований по владению английским языком, что они были "очень серьезными", добавил пилот.

Передача Украины F-16 и обучение пилотов

Отметим, что украинские официальные лица и военные уже достаточно длительное время просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Такие самолеты необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также составить конкуренцию авиации российских оккупантов.

17 августа США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Также сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что наши пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на американских истребителях F-16.

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