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Пілот ЗСУ, який навчається на F-16, розкрив особливості програми

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Неділя 20 серпня 2023 08:11
Пілот ЗСУ, який навчається на F-16, розкрив особливості програми Фото: український пілот розповів про програму навчання на F-16 (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Союзники склали програму навчання пілотів ЗСУ по експлуатації винищувачів F-16 з урахуванням побажань української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова льотчика Повітряних сил ЗСУ із позивним Moonfish в ефірі телемарафону.

Так, у ній будуть набори місій, типові тим, які українські пілоти зараз виконують, і "в тому середовищі, в якому доводиться воювати нашим бійцям", пояснив льотчик, який уже проходить навчання по польотах на F-16.

Він зазначив, що навчальний курс не має чітких часових рамок, і може змінюватись в залежності від індивідуальних досягнень льотчиків.

При цьому Moonfish додає, що освоїти цей винищувач четвертого покоління можна за пів року.

Разом з тим інженери, найімовірніше, навчатимуться особливостям обслуговування цієї авіатехніки не менше 6 місяців.

Також Moonfish звернув увагу, що сам F-16 має дуже багато різних систем, і найголовнішим у навчанні є опановування авіоніки та системи озброєння на винищувачі.

Щодо вимог з володіння англійською мовою, що вони були "дуже серйозними", додав пілот.

Передача України F-16 та навчання пілотів

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові вже досить тривалий час просять у західних союзників розпочати постачання сучасних винищувачів. Такі літаки необхідні Україні для того, щоб захиститись від постійних російських обстрілів, а також скласти конкуренцію авіації російських окупантів.

17 серпня США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів.

Також повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.

19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що наші пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16.

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