RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Льготный проезд в Украине: сколько людей имеют такое право и кто за это платит

Право на льготный проезд в Украине имеют разные категории граждан (фото иллюстративное: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ирина Костенко

Право на льготный проезд в пассажирском транспорте Украины имеют сегодня миллионы человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства социальной политики, семьи и единства на запрос Укринформа.

Сколько именно украинцев имеют право на льготный проезд

В Минсоцполитики рассказали, что по состоянию на конец 2025 года право на льготный проезд в пассажирском транспорте в Украине имеют около 10,7 млн человек.

"Сообщаем, что около 10,7 млн граждан (или почти четверть количества лиц, проживавших в Украине до войны) имеют право на льготный проезд", - отмечается в ответе на запрос журналистов.

Речь идет о пенсионерах, лицах с инвалидностью, ветеранах военной службы и т.д.

Кто компенсирует перевозчикам расходы на льготников

По словам заместителя министра социальной политики Инны Солодкой, с 2017 года расходы на финансирование компенсационных выплат перевозчикам за льготный проезд отдельных категорий граждан относятся к расходам местных бюджетов.

Об этом говорится в статье 91 Бюджетного кодекса Украины.

Что усложняет процесс возмещения таких расходов

Сегодня процесс возмещения гражданам и перевозчикам расходов на льготные перевозки в Украине усложняет отсутствие автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСУОП).

При этом урегулировать вопрос предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан (путем определения порядка и размеров их предоставления) предлагает законопроект №5651-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет льгот по оплате проезда и некоторых других льгот".

18 июня 2025 года Верховная Рада приняла документ в первом чтении.

Ожидается, что изменения станут возможными, благодаря, в частности, внедрению АСУОП - с выдачей электронного билета на бесплатной основе.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступила в силу новая единая форма билета для всех видов общественного транспорта, утвержденная ранее Министерством развития общин и территорий Украины.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, введение единой формы билета - это базовый, но очень важный шаг к прозрачной и понятной системе пассажирских перевозок.

Для государства и громад это - основа для учета, планирования и дальнейшей цифровизации транспорта

Кроме того, такое изменение закладывает основу для внедрения единого Smart Ticket в Украине.

Между тем во Львове запустили так называемый "единый" месячный безлимитный проездной на весь транспорт.

Читайте также, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте (ведь это - не только пенсионеры).

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политикиоплата проїздуМетроТролейбусАвтобусы